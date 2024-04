Dynamo jako Bayer. Lerch: Nádherné emoce, do Teplic možná pěšky

Odpoledne na jihu Čech prosvítil Střelecký ostrov kromě slunce i heroický výkon hráčů budějovického Dynama. Hektický nastavený čas, kde domácí nejdříve ztratili proti Liberci vedení, jen aby si ho o dvě minuty později vzali zpět, může být v boji o záchranu zásadní. „Všichni sledují Leverkusen, který to dokázal v závěru otočit už ikskrát, takhle se to musí hrát.“ pochvaloval si kapitán Zdeněk Ondrášek po výhře 3:2 ve 28. kole FORTUNA:LIGY.

Diváci na Střeleckém ostrově, kteří toho během sezony zakusili už hodně, byli prakticky smíření s dalším výbuchem. Florent Poulolo si v 93. minutě srazil centr Lubomíra Tupty do vlastní brány a zdálo se, že zlaté tři body zmizí. Domácí se ale vrhli ještě do jednoho útoku, který zakončil Jan Suchan, a tribuny vybouchly radostí. První výhra od února a dočasný útěk z posledního místa!

„Zdálo se, že to dopadne remízově, ale bohorovnost dozadu se opět projevila. Vypili jsme si to do dna,“ pravil trenér hostů Luboš Kozel, jehož tým po dvou skvělých výkonech trochu nečekaně propadl. „Hráči jsou jen lidi, opakovat výborný výkon není jednoduché,“ dodal.

Největší lídr kabiny domácích Zdeněk Ondrášek působil po zápase dojatě. Sám vstřelil gól na 2:1 a pozdní vyrovnání Liberce už viděl z lavičky po vystřídání. Pocit zmaru ale vystřídal pocit radosti. Když se Suchanova střela odrazila od tyče do sítě, běžel za svými spoluhráči divoce slavit.

„Bolelo mě úplně všechno, ale v tu chvíli člověk zapomene, stejně jsem tam za kluky běžel. Jako kapitán tím hodně žiju. Radost celého týmu ukazuje naší pospolitost. Líbí se mi, jak si za tím jdeme. Jsem strašně dojatý,“ řekl Ondrášek.

České Budějovice – Liberec: Jan Suchan zařídíl Dynamu tři body v samém závěru, když dal branku na 3:2 Video se připravuje ...

„Mám hroznou radost z toho, že i když jsme dostlali gól v 93. minutě, ihned po rozehrávce jsem viděl na hráčích, že chtějí dopředu a dát třetí branku. Všichni sledují Leverkusen, který to dokázal otočit v závěru už ikskrát. Takhle se to musí hrát,“ doplnil.

Jihočeši tak stále živí naději na to, aby skončili základní část FORTUNA:LIGY mimo sestupovou zónu. Suchanův gól může mít v nadstavbě cenu zlata. Nyní se alespoň do neděle posunuli před Karvinou. Trenér Lerch byl ze tří bodů nadšený, ačkoliv by ani remízou neoželel.

„Když nám vyorávali na 2:2, říkal jsem si, že každý bod má v lize cenu. Byl jsem takový smířeně smutný, Karvinou a Zlín si totiž stále nepouštíme na velký odstup. Zažil jsem toho ve fotbale dost, ale tady ty emoce byly nádherné. Po zápase jsem klukům říkal, že proto ten fotbal děláme a máme ho rádi,“ říkal uvolněný budějovický kouč.

Nyní to ale Dynamo musí potvrdit, v příštích dvou zápasech tým čeká výjezd do Teplic a domácí klání se Slováckem. Ale pozor, Jihočeši drží dlouhou šňůru bez venkovní výhry. Ta poslední se datuje až k říjnu 2022! Shodou okolností tehdy ale České Budějovice uspěly právě v Teplicích.

„Nevím, čím to je, že se nám venku nedaří. Kluci se tady doma dokážou vyhecovat. Zkoušíme všechno možné, já bych nejradši šel i pěšky do Teplic, kdyby to něco změnilo,“ usmíval se Lerch.