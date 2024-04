Hapal: Trefa Ewertona? Hráčům jsem říkal, ať to zkouší. Karviná překvapila

Video se připravuje ... Dvakrát vedli, nicméně bitvu s poslední Karvinou k tříbodovému vítězství nedotáhli. Baník ve 28. kole FORTUNA:LIGY remizoval 2:2. Trenér Pavel Hapal nebyl pochopitelně ze ztráty nadšený. Musel však připustit, že si Karviná bod z „hornického derby“ zasloužila. Co k duelu řekl?

O utkání „Zklamání, samozřejmě z výsledku. Nicméně paradoxně jsme získali bod na mužstva, která jsou za námi, ale mohli jsme s jistotou skočit do šestky. Zápas byl pro nás velice těžký, Karviná hrála důrazně, obětavě, v čemž nás trošku předčila. Ale hlavně jsme byli absolutně nepřesní v kombinaci. Hrozně dlouho nám to trvalo. Myslím si, že tam bylo několik slabších výkonů, což jsme nečekali. Nicméně je třeba na to zapomenout a nachystat se na další dvě utkání (na Spartě, doma Liberec). Remíza mě mrzí, dvakrát jsme vedli, proto bychom měli zápas dovést do vítězného konce. Karviná si ale remízu zasloužila.“ Baník - Karviná: Tankův rychlý gól nemohl platit kvůli ofsajdu Video se připravuje ...

O parádní trefě Ewertona z vlastní poloviny „V týdnu při přípravě jsme se o tom bavili. Hráčům jsme říkali, že pokud tahle možnost bude, tak to mají vyzkoušet. Věděli jsme, že brankář Karviné bývá hodně venku, protože nohama hraje výborně. Možná si na to vzpomněl, nevím, ještě jsme se o tom nebavili. Ale vzal to na sebe, krásně to trefil. Nádherný gól.“ Baník - Karviná: Ewertonova paráda! Brazilec se trefil z vlastní půlky, 1:0 Video se připravuje ...

O hře Karviné „Překvapila mě hlavně svým důrazem, agresivitou a silou na míči. Oni ale ani předchozí zápasy nehráli špatně. Třeba jim to nevyšlo výsledkově, ale tady bod urvali. Pořád si však myslím, že jsme byli nepřesní v zakládání útoků a v kombinaci. Hráli jsme pomalu, dlouho nám vše trvalo. Ve spoustě situací nám díky tomu mohla Karviná vzít míč. První dotek, druhý dotek a než jsme se podívali, už byl souboj. Potřebovali jsme hrát rychleji.“ Baník - Karviná: Regáli přesprintoval Frydrycha a obstřelem srovnal, 1:1 Video se připravuje ...

O inkasované brance na 2:2 v 80. minutě „V první řadě bych řekl, že to byla krásná akce. Hráli na jeden dotek, třikrát nebo čtyřikrát, my u toho byli vždy pozdě. Nevím, jestli u hráče, který zakončoval, neměl být Rusky (Rusnák) blíž. Moc zalézal do pozice krajního obránce, jinak by možná střelu zablokoval. Neviděl jsem, jestli to Jirka Letáček nemohl chytit. Nebyl to nedůraz, spíš bych vyzdvihl akci Karviné.“ Baník - Karviná: Šok pro domácí. Ražnatovič dělovkou srovnal na 2:2 Video se připravuje ...