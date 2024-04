Kouč Svědík skončí ve Slovácku! Půjde do Plzně, nebo si dá volno?

Už je to jisté. Trenér Martin Svědík (49) po sezoně skončí na lavičce fotbalistů 1. FC Slovácko. Na vlastní přání opustí po šesti letech klub, který v roce 2022 přivedl k triumfu v MOL Cupu, v lize ke dvěma čtvrtým místům a do základní skupiny Konferenční ligy. To vše jsou historické úspěchy klubu z Uherského Hradiště, za nimiž vidí odborná i fanouškovská veřejnost právě osobu náročného kouče.