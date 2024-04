SESTŘIH: Teplice - Budějovice 2:2. Vlastenec, obrat a vyrovnání z penalty

Fotbalisté Teplic ve 29. kole první ligy pouze remizovali doma s Českými Budějovicemi 2:2 a ztratili reálnou šanci na postup do nadstavbové skupiny o titul. Severočeši prohrávali od 25. minuty po vlastním gólu Lukáše Marečka, ještě do poločasu ale zařídili obrat reprezentanti do 21 let Daniel Fila se Štěpánem Chaloupkem. V 67. minutě srovnal z penalty Jan Suchan.