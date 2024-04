Priske: Smíšené pocity. Haraslín na lavičce? Nešetří ho, obavy o Ševčíka

Už to vypadalo na jasnou sparťanskou záležitost. Sparťané stříleli góly i zahazovali tutovky, až se najednou z debaklu urodila ve 29. kole FORTUNA:LIGY přestřelka 4:3. Kouč Letenských Brian Priske se závěrem duelu s Baníkem nebyl spokojený. Nakonec to byla až výstavní trefa Lukáše Haraslína, která zápas rozhodla. Slovenský reprezentant pro někoho překvapivě naskočil do duelu opět z lavičky.

Jaký pocit ze zápasu převažuje? Spokojenost ze vstřelených gólů, nebo rozčarovanost z inkasovaných?

„Rozumím vám. Jsou to smíšené pocity, ale zklamaný nejsem. Je důležité, aby fanoušci nebyli zklamaní z toho, že vyhrajeme. Ale mám smíšené pocity ze tří inkasovaných gólů. A hlavně dvou branek, kdy vedeme 4:1, máme vše pod kontrolou, vytváříme si další šance a potřebujeme zápas dorazit. Bylo zbytečné, abychom si to ke konci takto ztížili. Ale musíme být spokojení s počtem šancí, skórovanými brankami. Budeme se na to dívat konstruktivně a zlepšovat to, na čem je potřeba pracovat. Už máme teď 73 bodů, je třeba s tím být spokojený.“

V lize na podzim Sparta všechny domácí zápasy vyhrála minimálně o dva góly, teď tam byly i nějaké ztráty a výhry maximálně o gól. Čím si to vysvětlujete?

„Dobrá otázka. Myslím, že po Vánocích určitě nastalo období, se kterým jsem nebyl spokojený, když se podíváme na výkony v lize. Soupeři si proti nám vypracovali spoustu šancí a vstřelili dost gólů, naší hře chyběla větší plynulost. Ale je třeba se podívat na složitý program, možná teď čelíme i lepším protivníkům než na podzim. A určitě nejsem spokojený s tím, jaké góly inkasujeme. Ale od březnové reprezentační přestávky vidím i zlepšení. Snižovali jsme soupeřovo xG, vypracovali si proti nám až doteď stále méně šancí. Ale znovu opakuji, z dnešních dvou branek na konci zápasu nejsem spokojený.“

Jak jste byl spokojen s pohybem útočníků i s ohledem na vysokou linii Baníku, kterou bylo třeba trhat?

„Jeden z prvků hry, kde jsme si vedli docela dobře, bylo nacházení dobrých prostorů pro naše dvě dnešní desítky Birmančeviče a Tuciho. A taky pro průniky Kuchty za obranu. Takže tento pohyb byl docela dobrý i v prvním poločase, ale cítil jsem, že nám chyběla kvalita ve chvíli, kdy jsme našli Birmančeviče nebo Tuciho právě v těchto meziprostorech. Další přihrávka bylo špatné rozhodnutí, kterým jsme ztratili míč. Pohyb sám o sobě byl dobrý, ale vytvořili jsme si opravdu velké množství šancí a až uvidíme statistiky xG, bude nás to bolet.“

Sparta - Baník: Haraslín nádhernou ranou překonal Markoviče, 4:1! Video se připravuje ...

O klíčových hráčích zápasu je jasno - Kuchta 2+1, Birmančevič 1+2. Přemýšleli jste nad tím, že byste nechali Kuchtu na hřišti a pokusil se o hattrick?

„Oba byli důležití v kvalitě hry a pohybu, oba svým způsobem mohli dosáhnout na hattrick. V každém případě v posledním období ukazují vysokou kvalitu a velmi dobře trénují. Cítil jsem, že Kuchta už fyzicky odcházel. Cítil jsem, že byl čas na změnu, abychom viděli i Victora a Karu. Byla na to správná chvíle, ale pak jsme inkasovali. Každopádně jsem s oběma spokojený, taky jsem viděl agresivního Kuchtu, což je důležité pro tým v ofenzivě i obraně.“

V základní sestavě znovu nebyl Lukáš Haraslín. Dostává se stále do ideální kondice a šetříte si ho na nadstavbu?

„Ne. Nikoho teď nešetřím, je to teď všechno o tom, abychom vyhrávali. Je to o tom, abychom hráli s fotbalisty, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou nejlepší v dané chvíli. A kteří podávají dobré výkony v trénincích i na hřišti. V tuto chvíli nijak nerotujeme ani nešetříme hráče. Je to jednoduchá odpověď.“

Naopak Tuci dostal znovu šanci v základu. Občas to vypadá, že se na hřišti trochu toulá, jak byste popsal jeho roli? A proč musel střídat?

„Myslím, že bude v pořádku, jen ho chytaly křeče. Co se týká Tuciho role, je stejná jako Birmančevičova, Haraslínova nebo Karabcova, když hrají na pozici číslo deset. Musejí si nacházet místa mezi řadami, musejí hrozit i náběhy za obranu, musejí dobře spolupracovat s Kuchtou a být nebezpeční ve vápně. Jen je to jiný hráč než Haraslín a teď jsem ho prostě postavil do základu v posledních zápasech. Viděl jsem od něj některé dobré věci, v prvním poločase ale i určitý nedostatek kvality a špatná rozhodování. Ale ve druhém poločase jste si mohl všimnout jeho kvalit, když je u míče.“

Michal Ševčík naposledy nastoupil za áčko v prvním jarním kole, od té doby nic. Nehrál teď ani druhou ligu za béčko. Nebojíte se jeho stagnace?

„Určitě, dělám to tak se všemi hráči, kteří nehrají tolik, kolik by chtěli a zasloužili si. A vždy je to určitá starost, jak s nimi co nejlépe zacházet. Vím, že všichni by chtěli hrát v áčku, ale máme velkou konkurenci, kvalitní hráče na všech postech a já musím vybrat - a nemůžu je vybrat všechny. Je to nešťastné, ale tak to je. Je to ale stejné i s Jakubem Peškem. Máme o ně starost, protože se o ně potřebujeme opřít.“