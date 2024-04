VIDEO: Slovácko - Plzeň 1:1. Daníček vrátil domácí do první šestky

Fotbalisté Slovácka remizovali v 29. kole FORTUNA:LIGY s Plzní 1:1 a vrátili se do elitní skupiny ligové tabulky. Tu opustili po odpolední remíze Liberce s Hradcem. Viktoria přitom vstoupila do duelu lépe, poločasové vedení jí vystřelil Idjessi Metsoko. Zhruba dvacet minut před koncem ale dostali domácí výhodu pokutového kopu. Ten proměnil Vlastimil Daníček a zajistil Slovácku bodový zisk.

Třetí Viktoria nevyhrála třetí z posledních čtyř kol, tým z Uherského Hradiště zase v nejvyšší soutěži nezvítězil pošesté v řadě. Kolo před koncem základní části ale zůstal na šestém místě, které jako poslední zaručuje účast v nadstavbové skupině o titul.

Oproti čtvrtečnímu duelu v Itálii postavil trenér Viktorie Miroslav Koubek v základu hned osm jiných hráčů. Plzeň pokračuje v nabitém programu, ve středu odehraje před vlastními diváky semifinále domácího poháru se Zlínem. Vítěz vyzve ve finále obhájce ligového titulu Spartu.

Na hře Plzně se změny projevily, chyběla jí kompaktnost, navíc brzy musel vystřídat zkušený obránce Řezník. Slovácko se tak pustilo do ofenzivy. K náznaku první šance se propracoval průbojný Vecheta, jehož v šestnáctce na poslední chvíli odzbrojil Kalvach. Útočník domácího týmu se neprosadil ani ve 20. minutě po akci Petržely.

Hosté se do první šance dostali po půlhodině hry. Vydra měl tváří v tvář brankáři Fryštákovi na kopačce svůj třetí ligový gól v sezoně, jenže domácí brankář jeho střelu včas nohama vyrazil.

V závěru poločasu ustála plzeňská sestava několik standardních situací domácího výběru a naopak sama udeřila z brejku. Vydra poslal do úniku Metsoka, který obešel Hofmanna a prostřelil Fryštáka. Útočník z Toga zaznamenal druhou trefu v pátém ligovém duelu.

Po přestávce měl na kopačce vyrovnání Blahút, jehož vyslal kolmou přihrávkou do šance Petržela, jenže Jedlička v bráně Viktorie potvrdil vynikající formu posledních dnů. Ještě blíže ke gólu měl v 56. minutě Vecheta, to by ale musel z několika metrů trefit hlavou brankový prostor.

Dobývání západočeské branky pokračovalo i v dalším průběhu. O pozornost Jedličky se staral neúnavný Blahút i střídající Kim Sung-pin. V 71. minutě trefil Hofmann v šestnáctce ruku Dweha a hlavní sudí Zaoral nařídil po konzultaci s videokorozhodčím Černým pokutový kop, který proměnil Daníček. V ročníku nejvyšší soutěže vstřelil třetí gól.

Až za remízového stavu zvýšila Plzeň útočnou aktivitu a byla blízko tomu, aby strhla výhru na svoji stranu. Jenže Šulc s Červem se neprosadili. Slovácko navázalo ziskem bodu na podzimní výhru v Plzni 4:1 a s Viktorií neprohrálo v lize počtvrté za sebou. Na vlastním stadionu bodovalo v nejvyšší soutěži po sérii čtyř porážek. Západočeši venku v lize podesáté za sebou neprohráli.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 73. Daníček Hosté: 41. Metsoko Sestavy Domácí: Fryšták – Holzer, Břečka, Hofmann, Blahút – Havlík, Daníček (C) – Kohút (87. Mihálik), P. Juroška (87. Siňavskij), Petržela (64. Kim) – Vecheta (74. Kvasina). Hosté: Jedlička – Dweh, Paluska, M. Havel – Řezník (14. Hranáč), Traoré, Souaré (61. Cadu), Kalvach (C) (46. Červ), Mosquera – Metsoko (61. Kliment), M. Vydra (79. Šulc). Náhradníci Domácí: Kratochvíla, Mihálik, Kim, Kalabiška, Holásek, Kvasina, Siňavskij, Novák Hosté: Hejda, Hranáč, Červ, Kopic, Kliment, Jemelka, Chorý, Šulc, Cadu, Jirka, Tvrdoň Karty Domácí: Hofmann, Daníček Hosté: Traoré, Metsoko, Dweh Rozhodčí Zaoral – Antoníček, Kotík Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 4631 diváků

Klíčové momenty utkání:

Slovácko - Plzeň: Červ měl na noze rozhodující gól Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Traoré provokoval Blahúta, ukazoval mu, že brečí Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Daníček srovnal z penalty, 1:1 Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Hofmann trefil Dweha do ruky, penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

Slovácko - Plzeň: Sporný zákrok na Blahúta rozzuřil domácí, asistent Přibyl vyloučen Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Vecheta hlavou odmítl vyrovnání Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Metsoko poslal Viktorii do vedení, 0:1 Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Fryšták zblízka zastavil Vydru Video se připravuje ...

Slovácko - Plzeň: Traoré oplácel a odhodil Hofmanna, mohlo se červenat? Video se připravuje ...