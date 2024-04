Bořil po další ztrátě Slavie: Srazil nás druhý gól, ale nevzdáváme se

Jak vám je po takovém utkání?

„Špatně. Chtěli jsme vyhrát, připravovali se na to. Říkali si, že nesmíme dostat první gól. Ale zase jsme dostali branku ze standardky, to nás srazilo. Ale pak nás srazil hlavně druhý gól, který jsme inkasovali po hrubé chybě… I tak jsme se zvedli, dali rychlé dva góly a Olomouc tlačili. Ale ten třetí už nepřišel. Už jsme neměli tolik sil.“

Šest kol před koncem ztrácíte na Spartu čtyři body. Jak velkou komplikací je ztráta se Sigmou v boji o titul?

„Opravdu velikou. Každá ztráta bolí, obzvlášť teď na konci. Půjdeme zápas od zápasu. Víme, že není nic ztraceno, ještě se může stát cokoliv. Neztrácíme hlavu, i když víme, že jsme dva zápasy za sebou nezvládli. Musíme si to v kabině zase říct natvrdo a dát se do kupy. Nic nevzdáváme, budeme chtít za každou cenu vyhrávat a uvidíme, jak to dopadne.“

Zahrávali jste patnáct rohů, ani jednou jste neskórovali. Je to průšvih?

„Problém byl v naší nekvalitě. Dlouho jsem tolik standardek nezažil. Olomouc jsme mačkali jako citron, ale nedoklepli jsme to do brány. Důraz chyběl. Přitom jsme se na to připravovali. Kdybychom ze standardek dali dva tři góly, zápas by se vyvíjel úplně jinak. Byla to alfa a omega. Pokud si jimi nepomůžeme a vzadu uděláme takové chyby, nemůžeme pomýšlet na výhru.“.

Po pěti měsících gól jste vstřelil gól. Máte z něho vůbec radost?

„Jen malou. Bylo to na 1:2, trochu jsem nakopl tým. Kdyby to bylo pro nás na 2:1, šlo by o výjimečný moment, ale takhle… Moje branka nic neměnila. Dali jsme sice na 2:2, ale pak už nebyly síly.“

Prohráli jste si zápas v prvních dvaceti minutách, kdy jste měli snad pět vyložených gólových šancí?

„Možné to je. Dobře jsme začali, vlétli na ně, kombinovali jsme, chodili do boxu, ale chyběla větší kvalita v zakončení. Kdybychom gól dali, uklidnili bychom se a bylo by to jiné. Ale i tak, v poločase to bylo bez gólů, chtěli jsme víc držet balon, nevyhazovat jej a počítali s tím, že soupeř postupně odpadne. Pak se to ale rozsypalo jako domeček z karet, na konci to bylo už vabank.“

Chybu před druhým gólem soupeře udělal David Zima, vypadal hodně zdrceně, navíc trenér Trpišovský jej krátce poté stáhl z boje. Už jste s Davidem stihl mluvit?

„Neměl, byl jsem na rozhovoru, pak jsem šel na další a pak rovnou za vámi.“

Po brance na 2:2 se zkoumalo vaše ofsajdové postavení. Váš názor?

„V tu chvíli jsem vůbec nevěděl. Bránil mě Poky (Pokorný), ale fakt nevím. Rozjel jsem akci na 2:2. To je celé.“