Koubek: Staré dobré Slovácko, meleme z posledního. Střídal jako v přáteláku

Stačí vám tedy výsledek 1:1?

„Slovácko už v předchozím utkání v Hradci Králové naznačilo velký progres. A před zápasem s námi naznačilo, že atributy, které mu možná trošku odešly, se vrací. To je ta typická slovácká bojovnost, agresivita, nátlakový fotbal i velmi dobrá herní kvalita. Bodu si vážím. Už nebudeme tancovat na třech, ale na dvou svatbách. Meleme z posledního, co si budeme povídat. Není to jednoduché.“

Máte toho až nad hlavu, že?

„Spočítal jsem to, a pokud bychom věci zvládli tak, jak chceme, sehrajeme v sezoně asi sedmapadesát zápasů. To odehrají celky, které nehrají evropské poháry, za dva roky. Někdy se směju těm, co se vyjadřují, jak je možné, že Sparta, Slavia nebo i Liverpool hrají tak špatně. Oni toho mají taky plné zuby. Není možné hrát pořád dobře. Jsou to nelidské porce, které termínovka přináší. V silách našeho kádru není všechno uhrát špičkově. Proto ty výpadky s Karvinou, s Libercem a podobně. Vždycky to mělo nějaký podtext. Vlny slabších období jsou normální.“

Líbilo se vám, jak se vaši svěřenci v posledních minutách tlačili za vítěznou brankou?

„Soupeř byl ke konci otevřený, některé akce jsme mohli lépe dotáhnout. Šance Lukáše Červa asi měla skončit brankou. Také Šulcik měl dva dobré momenty hlavou po centrech. V závěru jsme byli nebezpeční. Na druhou stranu si Slovácko ještě vytvořilo v nastaveném čase závěrečný nápor. Mělo roh a obával jsem se, že by to tam mohlo spadnout.“

Záhy odstoupil Radim Řezník, zápas dokoukal o berlích. Co mu je?

„S někým se srazili koleny. V tuto chvíli nemáme informace, co mu je. Musel naskočit Robin Hranáč, který neměl vůbec hrát. Tady jsme síly neušetřili, což mě trošku mrzí. Ale on je v takové fazoně, že to zvládne. Museli jsme tento zápas hrát trošku jako přátelák. Měli jsme naplánované i střídání. Ve středu hrajeme pohár. Po cestě z Itálie jsme museli zatížení rozložit, jak jen to bylo možné. Kádr jsme museli vytěžit.“

Proto střídal už po první půli záložník Lukáš Kalvach, do té doby nejlepší na hřišti?

„Přesně tak. Předem bylo domluveno, že se s Lukášem Červem v poločase vymění.“

Jak budete hodnotit výkon útočníka Idjessiho Metsoka, který dal gól, ale ve hře nebyl výrazný?

„On je takový muž okamžiku. Potřebuje hrát čelem k bráně, ne zády. Tam je to zatím málo. Není tak silově vybavený. Je spíš do úniku, do kombinace, na náběhy za obranu. My to víme a on to ví.“

V brance je i během náročného programu stále Martin Jedlička. Nepotřebuje taky oddech?

„Na jaře máme problémy s Viktorem Baierem. Chybí nám. Měl dvakrát infekční onemocnění. Byl součástí týmu U-19, kde propukly příušnice, a všichni hráči museli být v karanténě. Toto pololetí má špatné, jde z jednoho zdravotního problému do druhého. Máme jako pojistku Mariána Tvrdoně, ale Jedla je teď ve famózní formě. Zase nás podržel, chytal výborně.“

Koubkův majstrštyk: Osm nul a LM pro Česko. Další krok: smlouva a boj o titul? Video se připravuje ...