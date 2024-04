Kučera: Koubka odstavila kabina, Svědíka chci v Česku. Jaký byl Dočkal?

V lize odehrál 11 sezon, coby člen plzeňského kádru slavil titul v roce 2016, hrál v Jihlavě, Hradci Králové a Teplicích. „Současná liga mě ale baví daleko víc, taktický progres je vidět každé kolo,“ říká Tomáš Kučera v novém díle podcastu Liga naruby, jehož byl speciálním hostem: „Asistenti trenéra dřív stavěli kužely, teď jsou důležitou součástí realizačních týmů. Datová analýza? To bylo v plenkách, teď do toho ale kluby investují a já to vítám. Baví mě i to, že klubové know how se zas tak netají, týmy se nebojí částečně to sdílet,“ doplňuje Kučera, který se otevřeně rozpovídal i na téma bývalých koučů a protihráčů.