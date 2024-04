SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:4. Jasnou výhru řídil Krejčí, trefil se i Kuchta

Otevřete to a dostanete pohlavek „Sparta a Slavia, možná ještě Plzeň, jsou velkokluby odskočené od zbytku ligy. Máme co dohánět. Ale myslím, že jsme ukázali nějaký potenciál. Sparta byla pět minut výborná, dala gól, který nebyl uznán, ale pak jsme ji dokázali eliminovat. Bohužel v takovém utkání rozhoduje efektivita, což jsem říkal už na Slavii. Měli jsme jednu šanci, a když ji nedáte, i kdyby to byl jen náznak, tak se takhle silné týmy dostanou do klidu a sebevědomí. Pak to v některých pasážích vypadá až jednoznačně. Favorita chcete potrápit, děláte pro to maximum, ale když dostanete dva góly ze standardek, je to těžké. Trošku víc to otevřete a pak přijdou další pohlavky. Sparta všechno potrestá, i když my chceme být co nejnepříjemnější.“