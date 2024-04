Šimůnek: Ze Sparty se mi nechtělo. O Magathovi, bizáru i konci. Brečel...

Vypadalo to, že Česku roste stoper nejvyšší jakosti. Po stříbru na MS do 20 let se ze Sparty rychle stěhoval do Wolfsburgu, byť se mu dvakrát nechtělo. Pod přísným koučem Felixem Magathem získal senzační titul v roce 2009. Taky byl až do letošní sezony posledním Čechem, který bundesligu vyhrál, než přišla jízda Leverkusenu. Jan Šimůnek však doplatil na častá zranění a ve třiceti ukončil kariéru. „Když jsem na Smíchově šel od doktora, tak jsem tam asi dvacet minut brečel. Takhle jsem si to nepředstavoval, ale stalo se,“ vzpomíná někdejší elegantní obránce.