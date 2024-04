Úleva pro Vydru, co Koubek? Plzeň oznámí trenéra v nejbližších dnech

Na střelecké soužení Matěje Vydry kolovaly mezi fanoušky vtípky, v nadsázce padalo, že jeden z nejzkušenějších členů plzeňského kádru už snad nikdy nedá gól. Nicméně stalo se, když zvýšil proti Teplícím na 2:0. Radost z gólu měl celý tým. V zápalu radosti mu do náručí skočil obr Tomáš Chorý, kotel za bránou několikrát vyvolával jeho jméno. „Snad to odšpuntuju,“ usmíval se, když opouštěl stadion a fotil se s fanoušky.

Vydra šel na plac po hodině hry za Jhona Mosqueru, zhruba pět minut poté už slavil. Pavel Šulc při brejkové situaci perfektně načasoval přihrávku, Vydra se náběhem na přední tyč odpoutal od svého strážce a dostal balon do sítě. Na soutěžní gól v lize čekal od 17. prosince, naposledy se trefil při výhře 3:1 v Olomouci.

Plzeň - Teplice: Šulc předložil míč Vydrovi, ten zvýšil na 2:0 Video se připravuje ...

Vydra na jaře drží zdravý, od trenéra Miroslava Koubka dostává pravidelnou minutáž. V zápasech tvoří spousty zajímavých akcí, jenže co spálí… Zásahem proti Teplicím ze sebe sejmul nepříjemné břímě a třeba v sobě najde kanonýra, který vládl střelcům v anglické Premiership. „Střelecky se trápil. Ale fotbalista to je, to vidíme na tréninku. Těší mě, že za něj měli radost ostatní kluci. Je vidět, že si vzájemně přejí jeden druhému,“ zmínil po utkání plzeňský kouč Koubek.

Všechny podstatné momenty se odehrály ve druhém poločase. Zatímco Teplice zřejmě nechaly energii a nasazení v šatně, domácí přidali na tempu a postupně navyšovali skóre. První a třetí gól obstaral Tomáš Chorý, velmi dobře zahrál i další ofenzivní klenot Šulc, který připravil dvě branky.

Plzeň na nedělní odpoledne závěrečného kola základní části FORTUNA:LIGY nabila sestavu. Koubek nespekuloval a poslal na hřiště to nejsilnější, co měl k dispozici. Naopak Teplice řešily dost absencí, na západ Čech dorazily pouze s pěti hráči na střídání do pole.

„Hlavně ve druhém poločase se ukázala síla soupeře. Abychom tady mohli pomýšlet na úspěch, všichni museli odvést na hřišti maximum, to se nepovedlo. Šlo o naprosto zaslouženou porážku. Byli jsme dneska hodně ztrátoví, spousty míčů jsme lehce odevzdali soupeři. Absence osobní odvahy určitě také sehrála roli,“ konstatoval teplický trenér Zdenko Frťala.

Jednoznačné tři body znamenají, že Plzeň bez ohledu na výsledky v nadstavbě neskončí hůř než třetí. Matematicky se ještě může dostat před Slavii, k čemuž vzhledem k desetibodovému odstupu pět zápasů před koncem sezony takřka stoprocentně nedojde.

Po jistotě ligového bronzu velmi pravděpodobně dojde v Plzni na další jistotu. Klub v nejbližších dnech oznámí uzavření nové roční smlouvy s trenérem Koubkem. Podle informací Sportu ještě před víkendem obě strany ladily poslední detaily, vše by již mělo být z velké části domluvené a zkušený kouč je rozhodnutý nabídku na pokračování spolupráce přijmout.

„Držme se slov pana Šádka, který avizoval, že se tato věc po třicátém kole dořeší. Nemá cenu lhát, nějaká jednání proběhla. Věřím, že k finalizaci to nebude trvat dlouho. Podepsáno ještě nic není, teď nastane konkrétnější jednání, “ odpověděl Koubek na dotaz Sportu po utkání s Teplicemi. „Jako klub se k tomu vyjádříme v nejbližších dnech,“ dodal tiskový mluvčí Plzně Václav Hanzlík.

Po velice úspěšné sezoně, která může vyvrcholit ziskem MOL Cupu, si Koubek na západě Čech střihne ještě další rok. Cílem může být dostat se pod kůži Spartě i Slavii a pokusit se zapojit do boje o titul. Motivace je jasná – mistrovský celek si zahraje hlavní fázi Ligy mistrů.