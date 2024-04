Krejčí měl husinu z fanoušků Sparty: Kuchtovi jsem říkal, že jestli je frajer...

Nejprve jste skóroval z penalty. Proč jste se na ni připravoval dvakrát?

„Nebylo to postavením balonu. Ptal jsem se rozhodčího, jestli už bude pískat, chvíli to trvalo. Nemám rád, když dlouho stojím, proto jsem to odkrokoval dvakrát.“

Je to vaše část sezony?

„Snažím se pracovat pořád stejně, občas to vyjde, občas ne. Někdo dává důraz jen na to, jestli se dávají góly. Hlavní je, že se vyhrává, že jsme na prvním místě.“

Jste zpět v TOP formě?

„Cítím dobrou atmosféru jak na hřišti, tak i mimo něj. Z kluků opět cítím větší sebevědomí, což je vidět i na akcích č individuálních dovednostech. Cítím to pozitivně.“

Anketa Kdo vyhraje titul ve FORTUNA:LIZE? Sparta Slavia

Přes výsledek nešlo o lehké utkání, že?

„Týmy jsou na nás připravené. My se ale snažíme hrát náročně, máme to na tom postavené v útočné i obranné fázi. Síly odcházely i Olomouci, nám se to víc otvíralo, využili jsme toho. Nikdy není jednoduché, když soupeř hraje dobře v bloku a my hledáme způsoby, jak se do nich dostat. Pomohli jsme si standardními situacemi, potom jsme si vytvářeli šance, takže za mě dobrý výkon.“

Přijelo vás podpořit pět tisíc fanoušků. Co vy na to?

„Bylo to neuvěřitelné, už při rozcvičce jsem měl husinu, moc děkujeme za zážitek. Je fakt neuvěřitelné, co si pro nás připravili, co díky nim můžete zažívat. Doufám, že to je i obráceně, snad zažívají momenty, které čekali. Věřím, že jich ještě spoustu bude.“

Jan Kuchta se ukázal v Olomouci, kde se proslavil kauzou Belmondo. Přál jste mu gól?

„Už před zápasem jsem mu říkal, že jestli je frajer, tak tady dá tři. On na to, že jo. Šance nakonec měl, ale jsme rádi i za ten jeden. Věřím, že si oslavu užil.“