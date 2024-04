Plzeň čekají změny, už se rozhlíží v lize. Láká křídlo ze Slovácka (22)

Před závěrem sezony se v kancelářích klubů fotbalové ligy rozbíhají jednání směrem ke kádru na další sezonu. Klasicky s předstihem se snaží zajistit možné posily v Plzni. V hledáčku na ofenzivní křídelní pozici je Pavel Juroška (22). Talentovaného hráče ze Slovácka podle informací deníku Sport a webu iSport.cz už Viktoria oťukávala v zimě, v následujících týdnech se jednání ještě zintenzivní. Co by mohlo hrát pro přesun do západních Čech a jaké změny Plzeň čekají?