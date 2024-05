Sadílek je po útlumu zpět v základu Sparty. Expert: Náš typický produkt

Když byli Lukáš Sadílek s bráchou Michalem malí, děda jim před zápasy opakoval: „Nikdy nesmíš přestat běhat.“ Mladí pánové se tím řídí, proto to jeden dotáhl do nizozemské ligy a druhý k titulu se Spartou. Spolu si dokonce zahráli za národní mužstvo.

O tři roky mladší Michal už si balí věci na letní EURO, Lukáš takové ambice aktuálně nedrží. Přesto má před sebou ultradůležité týdny. Se Spartou hraje o obhajobu titulu, klepe se i na finále poháru.

Slovo hraje je u něj zásadní. Po útlumu se vrátil do základní sestavy, naskočil v ní v posledních třech kolech, kdy Letenští nasázeli jedenáct branek a brali jen vítězství. Středová dvojice Sadílek - Kaan Kairinen je stejná jako při loňské jízdě za triumfem.

Anketa Kdo vyhraje titul ve FORTUNA:LIZE? Sparta Slavia

„Chápu, že jsou Qazim Laci i Markus Solbakken nespokojeni, na druhou stranu v úvodní jedenáctce dostává příležitost hráč, který podává takové výkony, že zkrátka bude hrát on,“ pronesl po vítězství v Olomouci kouč Brian Priske. „Musím říct, že jeho výkony oceňuju v průběhu celé sezony, jsou opravdu na vysoké úrovni,“ přesvědčoval.

K tomu je nutné přičíst Laciho herní sesun plus rozpaky, které zatím provázejí Solbakkenovo angažmá.

Sadílkova solidnost se znovu hodí, i když měl i on některé výpadky. „Bylo to zapříčiněno i tím, že nenastupoval vedle Kairinena,“ upozorňuje expert Roman Polom, někdejší obránce Sparty. Je to tak. Priskeho tým v sezoně prohrál dvakrát - v Mladé Boleslavi a Plzni. V obou případech byli v srdci hry Sadílek s Lacim. Kairinen dostal kvůli našlapanému programu volno, do hry šel až jako střídající.

Polom: Sadílka vidím spíš do rotace

Do takového dobrodružství už se trenér nepouští. Finský elegán je nepostradatelný. „Potřebuje hrát s Kaanem, vyhovuje mu. Kaan diktuje tempo hry, Sadílek je tam spíš od té pracovitosti,“ popisuje Polom.

Ano, právě zarputilost, skvělá fyzická kondice a pečlivost jsou atributy, díky nimž je sedmadvacetiletý polař oceňován. Na druhou stranu mu na nejvyšší úroveň scházejí vyšší dynamika i technická úroveň.

„Rozhodně je to nadstandardní ligový hráč. Má velký akční rádius, je univerzální, ale,“ nadechne se Polom. „Je to prostě typický produkt českého fotbalu. Hráče, kterému nemůžete nic vytknout, můžete se na něj spolehnout. Má vyváženou ofenzivní i defenzivní fázi hry, ale prostě všechno je průměrné. Je to takový doplněk do středu zálohy. Takových hráčů produkujeme spoustu,“ zamyslí se. „Určitě není nosný, vidím ho spíš do rotace,“ dodá.

Jeho slova vlastně potvrzuje i Priske. Po Sadílkovi sáhnul, když konkurenti neplnili nároky, které požadoval. Na druhou stranu mu poctivec pomohl občerstvit tým, který se po remíze s Mladou Boleslaví dostal do úzkých.

Sadílek je prostě zpět - a v neděli se může ukázat na Slovácku, odkud do Sparty přišel.

Sadílek ve Spartě

F:L 2022/23

Zápasy: 34

Minuty: 2883

Góly: 3

Asistence: 4

Střely na zápas/na bránu: 0,75/41,7 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 1,9/0,06

Přihrávky na zápas/úspěšné: 41,49/85,6 %

Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 1,81/52,6 %

Přihrávky do finální třetiny na zápas/úspěšné: 3,34/53,3 %

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 5,74/63 %

Zachycené míče na zápas: 3,84

F:L 2023/24

Zápasy: 27

Minuty: 1894

Góly: 1

Asistence: 2

Střely na zápas/na bránu: 1,24/26,9 %

xG (očekávané góly)/na zápas: 3,38/0,16

Přihrávky na zápas/úspěšné: 36,11/85,5 %

Přihrávky do šestnáctky na zápas/úspěšné: 1,81/52,6 %

Přihrávky do finální třetiny na zápas/úspěšné: 3,71/74,4 %

Defenzivní souboje na zápas/úspěšné: 5,42/68,4 %

Zachycené míče na zápas: 3,37