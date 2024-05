„S“ řeší před derby hrozbu: pozor na karty! Zádrhel pro Spartu i vliv sudích

Váš tým čeká klíčový zápas s rivalem v boji o titul, jste ve formě, jste zdravý, ale… nemůžete hrát. Tento pocit budou dost možná za týden cítit někteří fotbalisté obou znepřátelených pražských celků. Pravděpodobnost je obří, kumulace tří žlutých karet dohnala před hrozbu karetního trestu na derby hned čtrnáct hráčů – devět na straně Sparty, pět na straně Slavie.

A nejsou to jen ledajací hráči, na obou stranách jde prakticky o opory základní sestavy. Karetní hříšníci jsou nejlepší střelci týmů Veljko Birmančevič a Václav Jurečka, opory zadních řad Ladislav Krejčí, Filip Panák i Tomáš Holeš a Tomáš Vlček či brankáři Peter Vindahl a Jindřich Staněk. Oba trenéry rozhodně znervózňuje i žlutý vykřičník nad Davidem Douděrou, Janem Kuchtou, Qazimem Lacim, Lukášem Sadílkem, Victorem Olatunjim a Matějem Rynešem. To je výčet…

Nabízí se jednoduchý plán – vybrané hráče před derby šetřit. Jsou tu ale dvě obří trhliny.

Zaprvé: Slavia ani Sparta si proti těžkým soupeřům v nadstavbě tento luxus dovolit nemohou – Baník a Slovácko rozhodně nedají kůži lacino.

Zadruhé: Letenští zkrátka nemohou vyndat ze sestavy devět hráčů. I polovina by byl obří zásah.

„Rozhodně bych nikoho nešetřil,“ hlásí expert Sportu Stanislav Levý. „Slovácko je velice nepříjemné, Martin Svědík končí a nebude chtít nic odevzdat. Pro Spartu je to skoro důležitější zápas, než je derby. Brian Priske má jasno, budou hrát ti nejlepší. Navíc je jasné, že se jim nevyžlutí třeba pět kluků, jsou to chytří hráči.“

Souhlasí i bývalý hráč Sparty Roman Polom. „Kdyby Sparta nezvládla zápas na Slovácku, dostane se pod tlak, média a fanoušci to začnou řešit, nahlodá to před derby sebevědomí. Když si vezmeme zápas v Plzni, šetření určitých hráčů se Spartě vůbec nevyplatilo,“ vzpomíná na výprask 0:4.

Mít do utkání s největším rivalem z čeho vybírat, přitom bylo pro trenéry vždy prioritou. Vypovídá o tom nedávná minulost. Nemůže být náhodou, že v posledních patnácti ligových derby se stalo jen dvakrát, že by hráč promeškal zápas kvůli žlutým kartám. Ony dva případy navíc nemají velkou výpovědní hodnotu, Casper Höjer a Petar Musa se vyžlutili na závěrečný zápas nadstavby, který boj o titul nijak neovlivnil, a derby prakticky nemělo význam.

Sestavy pro 2. kolo skupiny o titul tak mohou tento víkend výrazně ovlivnit muži s píšťalkou v Edenu a v Uherském Hradišti. Čistě statisticky hrozí žlutý trest více „sešívaným“, Ladislav Szikszay rozdává stabilně nejvíce karet v lize, v průměru 6 na zápas. Slavii v této sezoně pískal třikrát a Pražany odměnil celkem devíti žlutými kartonky. Slávisté jsou rovněž větší „hříšníci“, faulují v průměru třináctkrát na zápas.

„Slavia by při její rotaci skoro nepoznala, kdyby se udělaly nějaké změny,“ přiznává Levý, že vyhnout se kartám bude pro druhý tým tabulky možná jednodušší.

Nutno zároveň uznat, že pokud se nečervení, disciplinovanější umí být Sparta. Jde o nejméně faulující i nejméně žlutící tým FORTUNA:LIGY. Už pětkrát v sezoně zažila zápas bez karty, což vypovídá o tom, že se hráči umí krotit. Ale pozor, v posledním měření sil v Uherském Hradišti byl úřadující český mistr potrestán hned šestkrát. Uvidíme, jaký metr nastaví mladý a benevolentní Karel Rouček s průměrem 3,8 žluté karty na zápas.

Co se vlastně hráči honí hlavou, když nastoupí do zápasu, ve kterém nesmí dostat ani žlutou kartu? „Nemyslím si, že to nějak ovlivňuje výkonnost, ale stoprocentně se s tím dá kalkulovat. Paradoxně to hráči může pomoct, protože se soustředí na fotbal, nedohrává souboje, snaží se nevyhledávat konflikty. Ale když se zápas zblázní, pak už je samozřejmě těžké emoce uhlídat,“ poukazuje Polom.

Sparta Slavia Průměr ligy Fauly 329 400 379 Žluté karty 55 62 69

Každý trenér vám poví, že jde zápas od zápasu a nepřemýšlí více než týden dopředu. Pravdou ale je, že Trpišovský i Priske o tomto tématu už určitě přemýšleli. Je tu dilema šetření hráčů v porovnání s riskem, že když se zápas nepovede, nebude je na co šetřit.

V současnosti není klíčové derby. V současnosti je klíčové definovat, co bude derby znamenat. Když Slavia o víkendu ztratí a Sparta vyhraje, může z něj být formalita. Pokud se stane opak, může být ostře sledovaný hit rozhodujícím faktorem sezony. Je tak pravděpodobné, že oba trenéři vsadí na disciplinovanost hráčů a případně je za komfortní situace stáhnou ze hřiště dříve.

Karetní ohrožení před derby:

Slavia:

Jindřich Staněk, Tomáš Holeš, Tomáš Vlček, David Douděra, Václav Jurečka

Kdo píská zápas s Baníkem: Ladislav Szikszay

Žluté karty/zápas: 6

Zápasy Slavie/žluté pro Slavii: 3/9

Zápasy Baníku/žluté pro soupeře Baníku: 3/9

Pravděpodobná sestava na Baník:

Staněk - Vlček, Holeš, Ogbu, Zmrzlý - Ševčík, Oscar - Douděra, Provod, Schranz - Chytil.

Sparta

Peter Vindahl, Ladislav Krejčí, Filip Panák, Matěj Ryneš, Qazim Laci, Lukáš Sadílek, Veljko Birmančevič, Jan Kuchta, Victor Olatunji

Kdo píská zápas se Slováckem: Karel Rouček

Žluté karty/zápas: 3,8

Zápasy Sparty/žluté pro Spartu: 2/1

Zápasy Slovácka/žluté pro soupeře Slovácka: 2/3

Pravděpodobná sestava na Slovácko:

Vindahl - Vitík, Panák, Krejčí - Wiesner, Sadílek, Kairinen, Ryneš - Birmančevič, Kuchta, Haraslín.