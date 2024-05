Infarktová koncovka v Jablonci. Fleišman: Odjíždíme nas*aní

Za začátku šlo o typickou záchranářskou bitvu. Oba celky se chovaly obezřetně. První zlomové momenty klání? Jednoznačně vlastní gól Hurtada po práci Rajmunda Mikuše, jenže domácí fanoušci si ještě ani nestihli dosyta postěžovat na pohnutý osud a už se mohli radovat. V podstatě hned po rozehrání se totiž prosadil po přihrávce Matěje Polidara Gruzínec Vakho.

„Mrzí mě, že jsme dostali tak rychle gól na 1:1. Bergqvist to trochu podcenil, nebo si myslel, že míč půjde do autu. Nepoložilo nás to. Věděl jsem, že naši kluci mají sílu,“ řekl kouč hostů Marek Bielan.

Karviné se na konci první půle zranil gólman Dominik Holec a poprvé od srpna se ukázal v ligovém utkání náhradník Jiří Ciupa. V tu chvíli už oba týmy měly za sebou rezervní brankáře, protože domácí jedničku Jana Hanuše do utkání nepustily karty, takže chytal od startu zápasu Vilém Fendrich.

Hanušův záskok kapituloval podruhé v zápase po hodině hry, kdy všechny překvapil gólem ze značného úhlu z přímého kopu karvinský veterán Jiří Fleišman. Byla to jeho premiérová trefa v dresu Karviné, ale štěstí jeho týmu nepřinesla. „Říkal jsem klukům, aby nabíhali na první tyč nebo na střed, že to tam napálím. Pak už to bylo trošku o štěstí. Ve finále ten gól vůbec ničemu nepomohl. Radši bych ho vyměnil za tři body, takhle odjíždíme nas*aní a s prázdnou,“ hodnotil zklamaný matador po zápase.

Hned od startu druhé půle poslal šéf domácí vozby Látal do hry namísto nevýrazného Pleštila Jakuba Martince a velké jablonecké okamžiky teprve měly přijít. Čas utíkal a zdálo se, že Karviná má zápas pevně v rukou. Mnohdy měla i územní převahu na útočné polovině, ale duel na Střelnici opět ukázal, že se má hrát až do závěrečných sekund.

Karviná cítila křivdu, protože vyrovnání Martince hlavou přišlo ze standardní situace po údajném faulu Raspopoviče, ale hosté se dušovali, že se o nedovolený zákrok nejednalo. „Nevím, jestli ta standardka vůbec měla být. Za mě to faul nebyl. Takových zákroků se pouští v zápase iks, ale teď se prostě písknul. Pak nám vyrovná Martinec, který má fantastickou hlavu,“ lamentoval Fleišman a jeho pohled potvrdil i Bielan.

„Myslím si, že to nebyl vůbec žádný faul. Raspopovič šel po míči. On si posunul míč hlavou a hráč Jablonce do něj vrazil. Rozhodčí to pískl, od toho je na hřišti a my jsme si to pak nepohlídali.“

Možná nepochopitelně se pak za stavu 2:2 cpali karvinští dopředu, což se jim po standardní situaci vymstilo. Agilní Alexis Alégué se v protiútoku dožadoval penalty po ruce Čurmy, ale po rychlé konzultaci videa se sudím Machálkem se hrálo dál. Alégué tak získal jen roh, ale ten byl přetaven v gól Matěje Náprstka.

Mládenec, který v létě loňského roku do Jablonce dorazil z Norimberku, si připsal svůj první gólový zářez v české lize. „Úplně hlavičkář nejsem, takže jsem zavřel oči, trefilo mě to do hlavy a pak odraz do brány. Výborně zahraný roh od Filipa Součka. Asi jsem byl tam, kde jsem měl být,“ zářil Náprstek po nejdůležitějším gólu své dosavadní kariéry.

Jablonec má v tuto chvíli náskok už 6 bodů na baráž, zatímco Karviná zůstává v tabulce na roveň s posledním Zlínem.