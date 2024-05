Trpišovský: Derby jako Netflix, bral bych mentalitu Třince. Schranz má…

Poslední čtyři derby jste nevyhráli. Co změnit pro další duel se Spartou?

„Čtyři derby jsme nevyhráli, ale prohráli jsme jen jedno ze šesti. Na to musíme navázat. V poháru jsme sice nakonec prohráli 2:3, ale po devadesáti minutách bylo vyrovnáno. Týmy se změnily od loňské sezony personálně a nastavením, ale máme vyrovnaná mužstva. Nesmíme dělat fauly, penalty, dávat si vlastní góly. Musíme zvládnout emočně klíčové momenty, které nám v posledních derby nevycházely, a přetočit je v náš prospěch. Bude to den D, hodina H, rozhodnou aktéři na hřišti.“

Otřel jste se párkrát o hokejové paralely a Chytila jako Voženílka, inspiruje vás Třinec i pro derby mentalitou?

„Nějakou třineckou mentalitu bych si určitě vzal. Kdysi jsme o tom s Vencou Varaďou vedli dlouhé rozhovory a vysvětloval mi nějaké věci z pohledu hokeje. Musím říct, že se to všechno potvrzuje. Jsem zpětně za tu zkušenost rád.“

Nakolik ovlivní vaše strategie na Spartu zítřejší výsledek na Slovácku?

„Ani nejsme v situaci, kdy můžeme koukat na tyto věci. Je to jeden dílek seriálu. Jako když si pustíte seriál na Netflixu a nutí vás to, abyste si pustili další. A těšíte se na něj. Dnes se odehrál jeden díl, v Hradci před týdnem taky. Teď přijde další díl.“

Jak prožíváte podobné zápasy, které nejsou vaše, ale bezprostředně se vás dotýkají?

„Já se z toho vyvleču tím, že jedu do Teplic, na Liberec. Navleču dres našich hráčů na hostování, na které se jedu podívat. A výsledek se dozvím, až přijedu domů. Ale vážně, musíme se koukat na sebe, na naše výkony, abychom byli úspěšní. Když budeme hrát jako dnes a v Hradci, budeme kompaktní a na hřišti necháme všechno, odmění nás to a zvládneme všechny zápasy vítězně. Když o něco hrajete, ztráty soupeřů jsou příjemné, stejně jako naše ztráta pro ně. Ale chceme se dívat hlavně na naši hru, na naši emoční stabilitu. Doufám, že na hřišti uvidím to, co v posledních dvou zápasech.“

Jak důležitý byl do dalších zápasů výkon Ivana Schranze i fakt, že odehrál celých 90 minut? Je to dílek do skládačky, který vám v jiných utkáních v sezoně chyběl?

„Víceméně souhlasím se vším, co říkáte. Každý hráč je důležitý, ale Ivan Schranz má typologii, kterou v týmu moc nemáme, jsme rádi, že je zpátky. Je to hráč, který má i zkušenosti, prošel těžkými zápas. Potřebujete emoční stabilitu, kterou on má, i jeho práci s prostorem. Potřebujeme takové hráče přesně v situacích jako při prvním gólu - jak šel s důrazem do té situace, to nám někdy chybělo v minulých zápasech a potřebujeme to od všech hráčů, protože v lize není jednoduché vyhrát ligový zápas. Musíte si výhru zasloužit, musíte mít kvalitu, úsilí, mentalitu a nastavení. On to ukázal přesně v této gólové situaci, kdy musíte tým strhnout podobnou akcí. Je v ideálním věku a ideálním rozpoložení.“

Učinil jste v sestavě jedinou změnu oproti minulému týdnu, znamená to, že jste narazili na ideální jedenáctku?

„Poslední dva zápasy jsme hráli trochu v jiném rozestavení než předtím. Ani v Hradci to pro nás nebyl jednoduchý duel vzhledem k typologii jejich týmu, ale kluci to zvládli až na posledních patnáct minut velmi dobře, takže nebyl důvod něco měnit. Jen se uzdravil Jan Bořil. Je to finále, takže pokud hráči odvedou, co po nich potřebujeme a co tyto těžké play off zápasy přinesou, není důvod dělat změny. Jsme rádi, že hráči jsou dobře nastaveni včetně Lukáše Provoda, u kterého doufám, že bude v pořádku. Konec ligy je jiný druh soutěže než celá sezona, je pro jiné hráče. Potřebujete stabilitu, nezahrát jen jeden zápas z pěti, ale čtyři až pět z pěti. A to zvládají hlavou a zkušenostmi jen někteří hráči. I proto je sestava postavena takto.“

Mimochodem, proč jste střídali Lukáše Provoda už o poločase?

„Lukáš měl problém se zadním stehenním svalem. Řešili jsme, jestli ho sundat hned, nebo až deset až patnáct minut po začátku druhé půle. Mohl by asi pokračovat, má fantastickou formu, ale potřebujeme ho na příští týden. Doufám, že bude v pořádku.“

Trénovali jste patičky přes týden? Patou vstřelil gól Chytil, asistoval Schranz…

„Mám trochu strach, aby trenér hokejového nároďáku nedonominoval Mojmíra Chytila pro práci do brankoviště, kterou má skvělou. My mu občas na tréninku říkáme Voženílek podle stylu třineckého hokejisty, děláme si z něj trochu srandu. A co se týče patiček, odrazy jsou někdy nepředvídatelné, někdy ani on sám neví, jaký ten dotek je, jsou to takové jeho góly. Je to i o rozpoložení týmu, kdy psychika dělá moc. Za stavu 1:0, 0:0 někteří dělají nevynucené technické chyby, ale když jste hlavou a emočně v zápase, hráči si pak dovolí věci, které si jinak nedovolí nebo jim jindy nevyšly.“

Jak jste vlastně byl spokojen s výkonem vašeho týmu?

„Myslím, že zápas splňoval všechny parametry velkého duelu. S Baníkem jsou to vždy špičková utkání, podle toho to vypadalo i dnes. Soupeř byl velmi dobře připraven a potvrdil vzestup v sezoně, je to nepříjemný tým. I díky kvalitě a přístupu protivníka z toho byl duel nahoru dolů ve vysoké kvalitě i intenzitě po běžecké a soubojové stránce. Výsledek vypadá jednoznačně, ale je za tím hodně úsilí. Hrálo se ve skvělé kulise se skvělými choreografiemi, byl to fotbalový svátek.“

Co převážilo ve váš prospěch?

„Podařilo se nám být efektivní v zakončení, byli jsme agresivní a dobře jsme přistupovali k soupeři. Musím vyzdvihnout i skvělý trávník, který byl fantasticky připraven. Ke kvalitě hry přispělo, že plocha byla ve stavu, který se blížil venkovním zápasům na evropských stadionech. Hřiště bylo perfektní a strašně rychlé, od toho se odvíjel i fotbal.“

Hrklo ve vás, když jste viděl, jak se Holeš svíjí po zákroku Tanka?

„Určitě. V hlavě už jsem i trochu propočítával, že je na třech žlutých kartách a budeme ho muset střídat, aby se nevykartoval. Tato zranění z podobných střetů jsou nejhorší věc. V první fázi mě překvapilo, že faul nebyl ohodnocen ani žlutou kartou, trochu jsem to řešil s rozhodčími. Ještě jsem zákrok neviděl z opakovaných záběrů, ale někdy tyto neúmyslné střety bolí ze všeho nejvíc. Měl jsem velký strach. Jako jsme se bavili o Ivanovi, Tomáš je další díl skládačky týmu, který je strašně důležitý. Teď to momentálně nevypadá tak vážně, pojede se asi ještě na vyšetření, ale doufám, že bude v pořádku.“

Jak vlastně vnímáte jeho důležitost pro tým?

„Obránci to mají celkově hodně složité v týmech, jako jsme my, ať už je to ofenziva, defenziva, rozhodování na hřišti. A Tomáš byl dnes i v Hradci skvělý. Chci to vyzdvihnout. Někdy je těžké odehrát zápas bez sebemenší chyby v postavení, ale on tam byl dominantní.“