Plzni schází na týdny Kopic, před Boleslaví ocení válečné veterány

Jan Kopic nabíral solidní formu, na pozici pravého wingbeka je pro trenéra Miroslava Koubka jasnou volbou do základní sestavy. Jenže proti Teplicím už za rozhodnutého stavu došlo k nepříjemnému momentu.

Kopic zůstal bez cizího zavinění ležet na trávníku, na dálku z tribuny bylo vidět, jak se vzteká. V 61. minutě pustil na hřiště Cadua, už věděl, co potvrdila následná vyšetření.

„Honza Kopic má svalové zranění, to vždycky chvíli trvá. Je otázka, zda ještě něco stihne, není to v optimálním stavu. Je tam nějaká trhlinka, to znamená minimálně tři, čtyři týdny pauzy. Zase se vrací Milan Havel, je tam Radim Řezník, zleva může hrát také Cadu, Souaré. Poradíme si, není to něco, co by nás mělo dostat do kolen,“ řekl ve čtvrtek během většího rozhovoru pro vybrané novináře západočeský kouč Koubek.

Nedělní utkání Plzně s Mladou Boleslaví bude mít slavnostní nádech. Domácí klub za účasti Armády České republiky vzdá hold a ocení české válečné veterány. Během ceremonie vystoupí čestná stráž se státní vlajkou, zazní státní hymna v podání Ústřední vojenské hudby AČR a proběhnou i dva přelety armádních vrtulníků.

„Není to jenom o dnešním výjimečném zápase, který má připomenout a podtrhnout slavnosti svobody v Plzni, ale také o principech fair-play a aktivního a zdravého životního stylu, který spojuje armádu a profesionální fotbal. Je to také o národní hrdosti, respektu k dlouholetým tradicím a obecně o úspěších minulých generací, kterých jak armáda, tak i profesionální fotbal v Česku mají celou řadu,“ řekl k první společné akci 1. zástupce náčelníka generálního štábu Armády České republiky generálporučík Miroslav Hlaváč.

„Pro tento slavnostní ceremoniál je zapotřebí, aby všichni fanoušci obsadili svá místa nejpozději patnáct minut před samotným startem utkání, tedy ve 14:45. Věříme, že si tuto výjimečnou akci nenechá nikdo ujít a opravdu vyrazí do Doosan Areny dříve,“ upozornil mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Kromě slavnostního ceremoniálu bude pro všechny fanoušky připravený bohatý doprovodný program přímo v parku ve Štruncových sadech, který začne od 12. hodin.