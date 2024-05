Naštvaný Suchý: Nepochopitelné, od nás špatné. Rozdáme si to s Baníkem

Jeden z nejzkušenějších hráčů Mladé Boleslavi hodnotil porážku 0:3 ve Skupině o titul v Plzni velmi sklesle. Marek Suchý (36) moc dobře věděl, že výkon ze strany jeho týmu nebyl na západě Čech vůbec ideální, že by na evropské poháry nestačil. „Mrzí nás to, je to nepochopitelné,“ kroutil hlavou ostřílený stoper.

Kde hledat příčiny porážky?

„Tenhle zápas se mi nehodnotí lehce. Nezvládli jsme to, rozhodly dva góly na začátku, kdy jsme inkasovali po špatném bránění. Plzeň nás přečíslila a měla na zakončení velmi dobré pozice. Chodilo nám to mezi nohama nebo kolem nich. Plzeň se pak stáhla, nechala nás trošku hrát, my se snažili kombinovat, vytvářet si šance. Nevedlo se nám to, bylo to těžké. Po poločase jsme chtěli do zápasu přinést novou energii, dostat se na kontakt. Nevytvořili jsme si toho tolik, jak jsme chtěli, navíc dostali ještě jeden gól. Bylo to špatné.“

Domácí skórovali z podobných akcí jako naposledy proti Teplicím. Proč jste nedokázali pokrýt akce, na které jste se před Plzní určitě připravovali?

„Máte pravdu, o to víc mě to mrzí, je to nepochopitelné. Ze hřiště jsem vnímal situace tak, že nám utekli na straně náběhem z hloubi pole, nezachytili jsme jejich pohyb. Pak měli dobré pozice na zakončení a se štěstím to protlačili. Je to naše chyba a Plzeň nás potrestala.“

Očekáváte od týmu v příštím zápase větší nasazení?

„Víme, o co hrajeme. Chtěli jsme do nadstavby vstoupit lépe, příští týden nás čeká důležitý zápas s přímým konkurentem. Zápas v Plzni musíme hodit za hlavu a co nejlépe se nachystat na Baník. Po všech stránkách. Proti Plzni jsme chtěli kombinovat, celkem se na to dalo koukat, chtěli jsme hrát po zemi, vytvářet si šance přes centry ze stran a tlak do vápna. Příští zápas bude mít větší náboj v soubojovsti, budeme se chtít prezentovat lépe.“

Je vidina kvalifikace evropských pohárů velkou motivací?

„Jsme na dostřel, pokud se tam máte dostat, je nejlepší si to vybojovat přesně v zápasech, který nás čeká. Pojedeme na Baník odhodlaní, budeme tam chtít uspět s vírou v náš tým, že na to máme. Chceme si to s nimi rozdat tváří v tvář a udělat dobrý výsledek, který nám pomůže.“