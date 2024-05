Souarého raketová cesta z Vyškova k oporám Plzně: trefa místo Zmrzlého

Slabší pravačkou naprosto suše uklidil míč na zadní tyč a zvýšil na 2:0 pro Plzeň. Cheick Souaré vstřelil proti Mladé Boleslavi druhou ligovou branku s lehkostí a samozřejmostí, jako kdyby mezi českou špičkou nastupoval roky. Navázal na gól a asistenci z dubnového klání v Jablonci (3:0). V neděli mohl skórovat ještě jednou, tutovou možnost ale zazdil. Celkově podal výtečný výkon a patřil k nejlepším na hřišti.

„Jak se prezentuje na naší levé straně, to je nádhera,“ opěvoval svého hráče plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Musím pochválit naše skautské oddělení, že o něm nepochybovalo,“ vyzdvihl práci důležitých členů širšího realizačního štábu západočeské organizace.

Plzeň už v létě z Vyškova, kde trénoval její současný asistent Jan Trousil, ulovila Sampsona Dweha. Angažování důrazného obránce se podařilo, reprezentant Libérie se okamžitě vypracoval do základu a patří ke klíčovým pilířům Koubkova omlazeného týmu.

Když vyšel první „kus“, navázala Viktoria na úspěšný výlov z Moravy i v zimě. Na start přípravy přivedla Souarého, později do útoku Idjessiho Metsoka. Oba jsou spíš investicí do budoucna, v případě Souarého probíhá integrace hráče raketovým tempem. Takovým, že na levé straně si uzmul místo v základu na úkor Cadua a jiných konkurentů.

Plzeň - Mladá Boleslav: Šulc se opět protáhl po pravé straně, vedení zvýšil Souaré, 2:0 Video se připravuje ...

„Zpočátku si musel zvykat, v přípravném období včetně soustředění ve Španělsku se hledal, měl i zdravotní problémy,“ připomněl Koubek. „Ale od té doby se jeho výkony stabilizovaly a adaptace proběhla velice rychle.“

Souarého vytáhl do základu poprvé v půlce února na Bohemce. Mladý francouzský křídelník zaujal velmi jistým, spolehlivým výkonem i směrem dozadu. V klubu až žasli, jak těžký ligový start zvládl. Koubek neváhal a dával mu víc a víc prostoru. „Je to vynikající hráč s bleskovým řešením situací pod tlakem, to jsme věděli. Začíná to prodávat, navíc má výbornou koncovku, dokonce i pravou nohou. Výborný hráč,“ shrnul Koubek.

Klub přitom v zimě cílil na jiného hráče na levou stranu. Intenzivně se řešil příchod Ondřeje Zmrzlého, při jednáních s Olomoucí ale nedošlo k dohodě. Krajní hráč z Hané nakonec zamířil do Slavie a Plzeň zacílila na levnější variantu se Souarém.

Sázka na zdroje z Vyškova, zdá se, opět vychází. Mladý Francouz si navíc nechá poradit. Ve Vyškově ve druhé lize dominoval hlavně směrem dopředu - odehrál 15 utkání, zaznamenal dvě branky, sedm asistencí a patřil k výrazným postavám týmu. Trenér Koubek zimní posilu rychle přesvědčil, že musí mít vybalancovanou ofenzivu i s defenzivou, aby mohl uspět na vyšším levelu.

Souaré rychle navnímal herní plzeňské prvky, takticky výborně zvládl třeba těžké vítězné zápasy doma se Spartou i se Slavií. Vyniká klidem na míči, technikou i precizní levačkou, málokdy udělá viditelnou chybu.

Klub v létě logicky využije opci a Souarého si pojistí do další sezony na tvrdý přestup. Dá se čekat, že výkonnost i cena odchovance Marseille ještě poroste. Trenéři ho také napíší na evropskou soupisku, kde na jaře nebyl a Plzni velmi scházel do čtvrtfinále Konferenční ligy proti Fiorentině.