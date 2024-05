Plzeň řeší, co s Traorém. Rok pro mentora i hledání mladých nástupců

Před rokem v červnu přišel do Plzně jako velká a nečekaná posila ze Slavie. Ibrahim Traoré (35) dokončuje v klubu velmi slušnou sezonu. Dobíhá mu kontrakt, klub i hráč se musí rozhodnout, zda na úspěšnou spolupráci navázat. Podle informací Sportu a webu iSport.cz je zkušený hráč na západě Čech spokojený, nová smlouva ale zatím na stole není. Klub monitoruje na trhu i jiné, mladší zajímavé polaře.

Ibrahim Traoré se Plzni v končícím ročníku bohatě vyplatil. Nastoupil do 48 zápasů s bilancí 7+5, na place strávil přes 2000 minut. Ačkoliv častěji začíná z pozice náhradníka, vejde se do desítky nejvytíženějších hráčů týmu. Patří k důležitým postavám v kabině. Podobně jako ve Slavii pomáhá k propojení domácích hráčů a cizinců, uplatňuje velké zkušenosti z těžkých zápasů.

Při rozhodování, zda urostlému záložníkovi z Pobřeží slonoviny nabídnout kontrakt na další sezonu, hraje hodně plusových bodů. Trenér Miroslav Koubek se o zkušeného polaře může opřít v důležitých zápasech, za celou sezonu se nestalo, že by Traoré v nějakém zápase vybouchl.

Jindřich Trpišovský se ho jen těžko vzdával, u konkurenta jasně prokázal, že dokáže být platný. Hráč by se pokračování ve Viktorii nebránil, v Plzni je spokojený. Chápe svou roli, že v základní jedenáctce dostávají přednost mladší konkurenti a on patří mezi vytěžované hráče při rotaci během náročného programu.

V kariéře se ale nachází v závěrečné fázi, v září oslaví už 36. narozeniny. Plzeň se snaží jít cestou rozvíjení mladších hráčů, hodně jich zapracovala během úspěšné sezony. Plusem Traorého je fakt, že fyzicky zápřah velké porce zápasů stále zvládá, v sezoně nebyl ani jednou delší dobu zraněný.

Trenéři mu naopak v poslední době vyčítali zápas na Slovácku (1:1), kde se nechával zbytečně vyprovokovat. Dohrál se žlutou kartou, ale v utkání měl roztržku s domácím stoperem Stanislavem Hoffmanem, kdy si koledoval o vyloučení.

Plzeňské vedení zvažuje, zda si Traorého ponechat v kádru. Při dlouhodobém zranění Matěje Valenty funguje prakticky celé jaro jen se třemi polaři – Lukáš Kalvach a Lukáš Červ v drtivé většině začínají, Traoré jim kryje záda. Pro novou sezonu bude na klíčové pozici potřeba rozšířit paletu možností.

V české lize doprostřed hřiště existují zajímavé alternativy. Plzni by se líbil Filip Prebsl, který hostuje v Liberci ze Slavie. Získat nadaného hráče od pražského konkurenta by asi nebylo nic snadného, cestou je možná výměna podobně jako v případě gólmana Jindřicha Staňka. Viktoria těžko uvolní klíčové opory Pavla Šulce a Robina Hranáče, v Edenu na podzim zaujal také rychlík do ofenzivy Erik Jirka.

Snažším „úlovkem“ může být David Moses z Karviné. Dvacetiletý polař z Nigérie patří ke klíčovým hráčům, v sezoně odehrál prakticky všechno. Velmi slušně zvládl oba zápasy proti Plzni, ve kterých Karviná obrala favorita o čtyři body. Vztahy mezi oběma kluby fungují dlouhodobě dobře, naposledy vyšel obchod s Rafiem Durosinmim.

„Byl to od nás první hráč, který by měl být na prodej. Je rychlý, silný na míči, umí jeden na jednoho, vyjet dopředu s balonem a zároveň je i kvalitní v defenzivě,“ upozornil po jarním utkání s Plzní (0:0) trenér Lubomír Vlk. „Ale ještě není v takové formě. V zimě byl zraněný, tím, že pořád chce trénovat, byl v některých chvílích nedoléčený. Říká, že je dobrý, ale ještě není takový, co byl na podzim,“ dodal kouč Karviné.

Na trhu jsou i jiní zajímaví polaři. Na podzim před zraněním patřil mezi opory Zlína záložník Patrik Tkáč (21), v Budějovicích hrají uprostřed pole na jaře velmi dobře Marcel Čermák (25) s Janem Suchanem (28). Zajímavým artiklem z jihu Čech může být šikovný Petr Zíka (17). Na ofenzivní pozice chce Viktoria Toma Slončíka (19) ze Zlína, případně Pavla Jurošku (22) ze Slovácka.