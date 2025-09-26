Ogbu, Staněk, Bořil, viróza... Trpišovský skládá tým na Inter, na derby šetřit hráče nebude
Naprosto zásadní týden pro Slavii je tady. Páteční předehrávka 10. kola Chance Ligy s Duklou (2:0) byla jen entrée před dvěma veledůležitými zápasy, které mohou nastavit kurz jak v české lize, tak v Lize mistrů. Nejdříve duel na San Siru s Interem a pak ligové derby na Letné. Kádr se Jindřichu Trpišovskému neskládá nejlépe, řeší ho ze dne na den. A po malém pražském derby naznačil, kdo klíčové dny podzimu stihne. „Ogbu? Tam je to vážné, dlouhodobé,“ pokrčil kouč rameny.
Minulý týden to začalo. Do týmu Slavie vlétla viróza, která nešetřila hráče, trenéry ani další členy klubu. „Sedím tu už s třetím tiskovým mluvčím,“ pousmál se Jindřich Trpišovský. Do smíchu mu ale v posledních dnech nebylo. Když se jeho tým sešel v neděli na snídani před utkáním s Libercem (1:1), hned tři hráči ze základní sestavy nahlásili, že od začátku nastoupit nezvládnou.
Kouč reagoval lehce improvizovanou formací se čtyřmi záložníky a tým na stadionu U Nisy předvedl možná nejhorší výkon v sezoně. Pro mač s Duklou už to bylo lepší, uzdravil se David Douděra a Erik Prekop, ale stav není ideální. „Každý den se to mění. Před zápasem odpadl Jindřich Staněk, předtím Michal Sadílek. Většina kádru to už má za sebou. Průběh je naštěstí rychlý, jsou to dva až čtyři dny.“ K nemocným by se mohl po malém pražském derby přidat ještě Ondřej Zmrzlý.
Bystré oči si určitě všimly i návrat Jana Bořila na lavičku, slávistický kapitán v nominaci chyběl od 30. srpna. Podle informací Sportu se nepatrně opět ozývá operované koleno, ale nejde o nic extrémně vážného. „Je šance, že v úterý na pár minut zasáhne. Ale je to také citlivé, aby se nezranil na delší dobu. Stav mu dovoluje trénovat, ale při nějakém špatném pohybu by se mohl vrátit tam, kde byl před měsícem a půl. Proti Dukle místo na lavici bylo a při nejhorším by zvládl konec zápasu,“ upřesňoval Trpišovský.
Článek pokračuje pod infografikou.
V Miláně si stoprocentně nezahraje Igoh Ogbu se kterým to podle slov trenéra nevypadá dobře. Zranění nigerijského stopera je vážnějšího a dlouhodobějšího rázu. I proto uvítal Jindřich Trpišovský, že se do formy rozehrál Štěpán Chaloupek, který je vzhledem k absenci Tomáše Holeše vážným kandidátem na to, aby čelil černomodré ofenzivní síle. Šanci zasáhnout do dění na San Siru má i uzdravený Tomáš Vlček.
Zatímco minulý rok slávisté v klání s Ajaxem, které se hrálo rovněž před derby, notně prorotovali, nyní Trpišovský nikoho šetřit nebude.
„Tehdy jsme hráli čtvrtek-neděle, to je úplně jiný příběh. Bavil jsem se tehdy s některými hráči a sami mi řekli, že pokud mají v neděli odevzdat top výkon, zvládnou ve čtvrtek jen část zápasu. Nyní budeme hrát v obou zápasech na maximu,“ vyhlížel Trpišovský. Jediným kritériem pro volbu sestavy v obou zápasech tak zůstává zdravotní stav. A v Edenu roste naděje, že bude lepší a lepší.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|2
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu