ONLINE: Bohemians hostí Olomouc, poskočí na čtvrté místo? Slovácko proti Karviné

Hráči Bohemians slaví gól Vladimíra Zemana
Hráči Bohemians slaví gól Vladimíra ZemanaZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje už 10. kolem. Slavia zvládla páteční předehrávku s Duklou, Sparta hraje prestižní duel na hřišti Baníku. Bohemians v sobotním programu hostí Olomouc, Slovácko čelí Karviné. Dnešní dění uzavírá duel Hradce Králové s Libercem. ONLINE přenosy a SESTŘIHY utkání sledujte na iSportu.

Slavia - Dukla 2:0

Slavia malé pražské derby zvládla bez větších problémů. Oba góly Pražanů vstřelil ještě v prvním poločase Tomáš Chorý, který se vrátil po šestizápasovém trestu za úder do rozkroku Milana Heči. Červenobílí jsou v sezoně dál neporažení, v úterý je čeká duel Ligy mistrů na hřišti Interu Milán.

SESTŘIH: Slavia - Dukla 2:0. Chorého dvougólový návrat i karta za šlápnutí na soupeře • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1073021:724
2Sparta971119:1022
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

