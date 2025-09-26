Spor Hamšíka s akademií: poslal předžalobní výzvu, rodiče se bouří. Legenda se vyjádřila
Netradiční spor nyní řeší slovenské fotbalové prostředí. Bývalý kapitán reprezentace Marek Hamšík měl totiž poslat předžalobní výzvu klubu Jupie Banská Bystrica kvůli používání oděvů s logem jeho akademie a požaduje, aby oblečení bylo zničeno. „Chce děti svléknout do slipů. Tento člověk je obrovským morálním zklamáním,“ reagují rozzuření rodiče.
Příběh této kauzy začíná na jaře minulého roku, kdy Marek Hamšík informoval, že má jeho RSC Hamšík Academy Banská Bystrica finanční problémy. Zaměstnancům údajně nechodily výplaty a vše se vyřešilo až sloučením s Duklou Banská Bystrica.
Předtím přitom za pět milionů eur z vlastní kapsy vybudoval v banskobystrické čtvrti Rudlová výjimečné zázemí pro mladé fotbalisty s travnatými hřišti, umělou trávou, nafukovací halou a dalším sociálním zázemím. Do projektu byl ponořený, v akademii hráli jeho dva synové a intenzivně se o ni staral i během působení v Číně.
Jenže to se letos změnilo a kvůli problémům s penězi Hamšíkova akademie ukončila činnost, respektive se sloučila s Duklou Banská Bystrica a děti z několika mládežnických kategorií přešly právě k tomuto týmu. Bývalý reprezentační kapitán Slovenska se pak stal menšinovým akcionářem.
On je totální dno společnosti, zní v komentářích
Všichni ovšem nešli touto cestou a po zaniklé akademii vznikl staronový klub Jupie Banská Bystrica, kde pokračuje i řada mladíků, původně hrajících pod RSC. A právě zde mělo dojít k problému ohledně používání loga.
„Marek Hamšík poslal předžalobní výzvu klubu Jupie Banská Bystrica (bývalá Hamšíkova akademie) za používání oděvů s logem jeho akademie. Žádá, aby byly tyto oděvy zničené,“ uvedla stránka Futbalové zákulisie na Facebooku.
V komentářích pod příspěvkem pak na hlavu někdejšího hráče Neapole padá ostrá kritika fanoušků i rodičů, kteří si zmíněné oblečení měli koupit za vlastní peníze.
„Jako rodiče jsme si za veškerý textil (tréninkové, vycházkové soupravy atd.) zaplatili a dostali ho začátkem tohoto roku. Děti, které jsou v tom absolutně nevinně, a které v dobré víře a hrdě reprezentovaly Hamšíkovu akademii, chce teď tento ‚fotbalový vzor‘ svléknout do slipů. Kdyby byl normální, nechal by jim i sady dresů… ‚přelepte si logo a hrajte‘. Ne, on prorazí další dno.
Tento člověk je obrovským morálním zklamáním. Ten, kdo měl být dětem vzorem, jim ubližuje, jak jen to jde. Opakuji… dětem! Ne nám dospělým,“ rozčiluje se jeden z rodičů.
„On je regulérně totální dno společnosti. Ten člověk nemá ani kousek sebereflexe. Místo toho, aby držel hubu, po všech těch špinavostech, co udělal, a doufal, že se na to časem zapomene, on si to dno kope ještě hlouběji,“ připojuje se další z diskutujících.
Spor o dresy a logo tak rozvířil emoce nejen mezi rodiči, ale i v celém slovenském fotbalovém prostředí a legendární fotbalista se v očích části veřejnosti stal symbolem zklamání.
Vyjádření Marka Hamšíka
„Jak je již všeobecně známo, v průběhu měsíce května 2025 jsem vystoupil z fotbalového klubu RSC HAMSIK ACADEMY a vstoupil do fotbalového klubu MFK Dukla Banská Bystrica, v důsledku čehož došlo také k přejmenování fotbalového klubu RSC HAMSIK ACADEMY na JUPIE BANSKÁ BYSTRICA.
Považuji za potřebné zdůraznit, že stanovy SFZ mi zakazují, abych současně působil nebo se prezentoval v rámci dvou klubů, které soutěží spolu v jedné soutěži SFZ, přičemž v případě porušení by to pro mě mělo závažné důsledky.
Navzdory mému odchodu z klubu JUPIE BANSKÁ BYSTRICA tento fotbalový klub nadále v rámci své prezentace používal podobiznu mé tváře, mé jméno a označení, které se mnou souvisejí, což by mohlo vyvolat dojem, že porušuji stanovy SFZ a současně působím v obou fotbalových klubech.
Proto jsem přistoupil k požadavku nápravy formou předžalobní výzvy, kde jsem uvedl své právní nároky. Mým prvořadým zájmem je, aby mé jméno nebylo používáno v souvislosti s jiným klubem, tedy klubem, v němž nepůsobím. Proto budu akceptovat jakýkoli způsob sjednání nápravy – nemusí to samozřejmě být ve formě zničení dresů, souprav, sportovních tašek a podobně. Plně postačuje jejich používání s překrytím mé podobizny, jména nebo označení, které se spojují s mou osobou, tak, aby to nevzbuzovalo dojem, že působím současně v obou klubech.
Vůbec tedy není nutné, aby byly zničeny věci, na nichž se nachází mé jméno nebo označení, které se pojí s mou osobou, a také samozřejmě nepožaduji vrácení takových věcí. Celá kauza je cíleně bulvarizována a nafukována s cílem mi mediálně uškodit.
Vždy mi záleželo a nadále mi stále záleží na tom, aby mladí fotbalisté měli dobré podmínky. Proto jsem se po mém odchodu z klubu, který byl z mého pohledu v neřešitelné situaci, vyjádřil, že všechny děti budou mít v případě zájmu v MFK Dukla Banská Bystrica otevřené dveře.“