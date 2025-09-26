Holoubek po Slavii: Na Spartu se připravuje lépe. Chorého momenty? Nemám kde na to koukat
S mladým kádrem už David Holoubek zvládl potrápit tři giganty. Plzeň na Julisce porazil, Baník obral o body a na Letné po odvážném výkonu padla Dukla 2:3. Odvaha ale trenérovi v Edenu v 10. kole Chance Ligy chyběla. „Všichni jsme čekali víc,“ pravil a dodal, že na Slavii je těžší se připravovat než právě na Spartu.
Co chybělo Dukle, aby v Edenu uspěla?
„Hodně. Byl to v první půli bojácný výkon, hráči Slavie navíc mají velkou kvalitu. Obdrželi jsme branky ze dvou standardek, to je škoda. Tahali jsme tu za kratší konec, s čímž jsme počítali, ale chtěli jsme být odvážnější.“
Byl rozdílovým Tomáš Chorý?
„Je to target man. Každý ho trefuje, on si to ve vápně umí výborně najít. Je fakt složité ho ubránit. Silový, vysoký a kvalitní útočník. Ne nadarmo je tady i v reprezentaci.“
Ale asi jste viděl ty kontroverzní momenty – sáhnutí na zadek a šlápnutí na ruku Svozila…
„Já jsem to neviděl. Nevím, jak to mají ostatní trenéři, ale já nemám kde na to na lavičce koukat.“
Jak byste srovnal zápas v Edenu a na Letné?
„Slavia je specifická. Jsou to dva úplně odlišné styly fotbalu. Na Spartu se dá lépe připravit, protože hraje více strukturovaně. Má zažité rozestavení, které nemění a i přes vysokou kvalitu se na to lze připravit. Slavia hraje tempo fotbal, hráči pořád rotují, je tam hodně náběhů za obranu, je to dost rychlé. Na to se chystá těžko. Možnost je hrát v nějakém hlubokém bloku, kde se s nimi budeme pořád srážet a chodit do rychlých protiútoků, ale nevím, jestli je to ta cesta.“
Dukla se ale vždy proti top týmům zvládla vybičovat. Nejste zklamaný?
„Všichni jsme čekali víc. Ale kluci to měli fakt ohromně těžké. Kredit Slavii, neměli jsme na ni.“
Byla varianta, že nenastoupí Samuel Isife, který se od zimy přesune do Slavie? A jak se vám jeho výkon líbil?
„Takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlel, nenapadlo mě to. Není důvod. Je s námi do zimy a je to hráč základní sestavy. Jeho výkon byl přímo úměrný výkonu našeho týmu. Průměrný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|2
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu