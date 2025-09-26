Předplatné

Holoubek po Slavii: Na Spartu se připravuje lépe. Chorého momenty? Nemám kde na to koukat

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Dukla 2:0. Chorého dvougólový návrat i karta za šlápnutí na soupeře
Radost Tomáše Chorého
Samuel Isife v souboji s Christosem Zafeirisem
Tomáš Chorý se vrátil do ligové sestavy Slavie
Tomáš Chorý se vrátil do ligové sestavy Slavie
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
Tomáš Chorý poslal Slavii do vedení
9
Fotogalerie
bac
Chance Liga
Začít diskusi (0)

S mladým kádrem už David Holoubek zvládl potrápit tři giganty. Plzeň na Julisce porazil, Baník obral o body a na Letné po odvážném výkonu padla Dukla 2:3. Odvaha ale trenérovi v Edenu v 10. kole Chance Ligy chyběla. „Všichni jsme čekali víc,“ pravil a dodal, že na Slavii je těžší se připravovat než právě na Spartu.

Co chybělo Dukle, aby v Edenu uspěla?
„Hodně. Byl to v první půli bojácný výkon, hráči Slavie navíc mají velkou kvalitu. Obdrželi jsme branky ze dvou standardek, to je škoda. Tahali jsme tu za kratší konec, s čímž jsme počítali, ale chtěli jsme být odvážnější.“

Byl rozdílovým Tomáš Chorý?
„Je to target man. Každý ho trefuje, on si to ve vápně umí výborně najít. Je fakt složité ho ubránit. Silový, vysoký a kvalitní útočník. Ne nadarmo je tady i v reprezentaci.“

Ale asi jste viděl ty kontroverzní momenty – sáhnutí na zadek a šlápnutí na ruku Svozila…
„Já jsem to neviděl. Nevím, jak to mají ostatní trenéři, ale já nemám kde na to na lavičce koukat.“

Jak byste srovnal zápas v Edenu a na Letné?
„Slavia je specifická. Jsou to dva úplně odlišné styly fotbalu. Na Spartu se dá lépe připravit, protože hraje více strukturovaně. Má zažité rozestavení, které nemění a i přes vysokou kvalitu se na to lze připravit. Slavia hraje tempo fotbal, hráči pořád rotují, je tam hodně náběhů za obranu, je to dost rychlé. Na to se chystá těžko. Možnost je hrát v nějakém hlubokém bloku, kde se s nimi budeme pořád srážet a chodit do rychlých protiútoků, ale nevím, jestli je to ta cesta.“

Dukla se ale vždy proti top týmům zvládla vybičovat. Nejste zklamaný?
„Všichni jsme čekali víc. Ale kluci to měli fakt ohromně těžké. Kredit Slavii, neměli jsme na ni.“

Byla varianta, že nenastoupí Samuel Isife, který se od zimy přesune do Slavie? A jak se vám jeho výkon líbil?
„Takhle jsem o tom vůbec nepřemýšlel, nenapadlo mě to. Není důvod. Je s námi do zimy a je to hráč základní sestavy. Jeho výkon byl přímo úměrný výkonu našeho týmu. Průměrný.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1073021:724
2Sparta971119:1022
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů