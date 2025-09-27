Kuchta před Baníkem: míň gólů i minut a souboj s Rrahmanim. Šéfové ho mohou „skřípnout“
Rozjel sezonu ve velkém stylu. Útočník Sparty Jan Kuchta dal tři góly za čtyři soutěžní utkání. Jenže nyní čeká stejný počet zápasů na další zápis mezi střelce. Zároveň se mu snížily odehrané minuty a v konkurenci s Albionem Rrahmanim před sobotním ligovým duelem proti Baníku ztrácí. Byť možná oba dva nastoupí v základní sestavě, a to kvůli nejistému startu Lukáše Haraslína. „O Kuchtu nemám vůbec strach,“ podotkl David Kobylík, expert deníku Sport a webu iSport.
Chyběl na středeční pohárové show proti Slavii Karlovy Vary (5:0). Sparťan Jan Kuchta k utkání třetího kola MOL Cupu do Sokolova ani neodcestoval. Místo něj na hřišti vstřelil dva góly konkurent Kevin-Prince Milla.
Nebyl to překvapivý verdikt. Brian Priske už při prvním trenérském působení na Letné využíval zápasy proti outsiderům k tomu, aby protočil základní sestavu a dal příležitost hráčům z širšího kádru či druholigového béčka. Proto Kuchta zůstal v Praze, stejně jako další opory Emmanuel Uchenna, Angelo Preciado, Asger Sörensen nebo Veljko Birmančevič. „Nechali jsme je odpočinout, protože měli ve spojení s Evropou nabitý program,“ řekl asistent Diarmuid O´Carroll.
Přesto Kuchtovo herní vytížení před utkáním na hřišti ostravského Baníku pokleslo. Ne nijak skokově, ale rozdíl oproti startu této sezony je znát. V úvodních pěti ligových kolech naskočil pokaždé v základní sestavě, v průměru odehrál v utkání přes 76 minut.
Zlom mohl nastat po odvetě play off Konferenční ligy na hřišti Riga FC, kde Sparta prohrála 0:1. Kuchta podal lehce podprůměrný výkon, měl malý vliv na výkon letenského týmu. A později o víkendu začal proti Zlínu (3:1) na lavici, přednost dostal Albion Rrahmani.
Kuchta naskočil v základní sestavě za poslední čtyři ligová kola jen jednou, a to když při prohře 1:2 v Hradci Králové odehrál celý zápas. Překvapení možná bylo, že minulou sobotu dostal ve šlágru proti plzeňské Viktorii (2:1) jen asi půlhodinový prostor.
„Že jde do pár zápasů z lávky, nevypovídá o ničem. Dostane se zpátky do sestavy, je buldok a nemám o něj vůbec strach. Spartě v minulosti už hodněkrát pomohl,“ poznamenal pro deník Sport a web iSport David Kobylík, mistr Evropy hráčů do 21 let.
Souboj s Rrahmanim pro Kosovana
„Ve Spartě je konkurence, Rrahmani hraje dobře a dává góly. Proto si myslím, že začne proti Baníku a Kuchta bude nachystaný,“ zamyslel se Kobylík. „A když naskočí do zápasu, musí dokázat, že je lepší, že je neprávem odsunutý na lavici,“ zdůraznil.
Přitom Kuchta prožil vydařený start do tohoto soutěžního ročníku. Patřil do středu ofenzivního trojzubce, který se vrátil do původního složení s Veljkem Birmančevičem a Lukášem Haraslínem na křídlech. Prozatím vstřelil šest gólů a třeba proti Jablonci (1:1), Mladé Boleslavi (3:2) nebo Dukle přispěl k důležitým bodovým ziskům. Produktivitu si vylepšil i dvěma asistencemi v Liberci (2:0).
„Je kvalitní hráč, má velmi dobré zakončení. Samozřejmě někdy udělá chybu, špatně načasuje náběh, stejně jako my všichni. Každopádně je silný ve střelbě a uvnitř pokutového území,“ komentoval Rrahmani Kuchtovy přednosti v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Právě kosovský a český reprezentant bojují v současné době o pozici útočné jedničky ve Spartě. Názory, kdo z nich je lepší, se pochopitelně liší. „Kuchtič,“ odpověděl jasně Tomáš Jun, bývalý hráč letenského týmu, který přijel ve středu na pohárové utkání proti Karlovým Varům. „Oba jsou kvalitní útočníci. Důležité je, aby se jim dařilo, stříleli góly a Sparta vyhrávala,“ přidal Vratislav Lokvenc, pětinásobný vítěz české ligy.
V tom má navrch Rrahmani, který je momentálně nejlepším sparťanským střelcem. Při výhře nad Zlínem dal dvě branky, dohromady zaznamenal v této sezoně už osm zásahů. Zato Kuchta čeká na gól poslední čtyři soutěžní utkání, do nichž naskočil.
A jak prozradil v rozhovoru pro server iDnes.cz, před startem sezony se dohodnul s trenérem Priskem a vedením sportovního úseku v čele s Tomášem Rosickým na vysněném počtu ligových branek. „Jestli mě budou chtít šéfové skřípnout, možná to číslo řeknou třeba v půlce sezony, pokud to nepůjde podle mého plánu,“ pravil Kuchta, který ve čtvrtek kvůli pozdnímu příchodu umýval po tréninku kopačky všem sparťanům. Video z toho sdílel Lukáš Haraslín na Instagramu.
Zatím v tabulce ligových střelců svítí u jeho jména trojka, což není úplně zlé. Přesto otupit možný tlak může proti Baníku, případně za týden v třaskavém derby proti Slavii.
Jan Kuchta v této sezoně
Zápasy: 14
V základní sestavě: 11
Odehrané minuty: 947
Góly: 6
Očekávané góly: 4,29
Asistence: 4
Očekávané asistence: 1,08
na 90 minut
Střely/přesnost: 2,3/54 %
Přihrávky/úspěšnost: 17,6/83 %
Přijaté přihrávky: 15,7
Driblinky/úspěšnost: 0,6/33 %
Osobní souboje/úspěšnost: 10/40 %
Osobní vzdušné souboje/úspěšnost: 2,7/39 %
Ztráty míče: 5,5
Zisky míče: 1,2
Zdroj dat: Wyscout
Ofenzivní trio Sparty v posledních 5 zápasech
Riga (0:1)
Haraslín - Kuchta - Birmančevič
Zlín (3:1)
Haraslín - Rrahmani - Birmančevič
Hradec Králové (1:2)
Rrahmani - Kuchta - Birmančevič
Plzeň (2:1)
Mercado - Rrahmani - Birmančevič
Karlovy Vary (5:0)
Kuol - Milla - Hollý