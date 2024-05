Birmančevič: NEJ hráč ligy. Ukazuje cestu pro velké transfery do Česka

Hlavní hvězda ligy. Baller. Veljko Birmančevič, opravdová přestupová bomba Sparty. A trefa, co potvrdila úspěch dlouhodobější cesty, kterou se letenský klub vydal. Zprvu totiž srbský hráč přišel z Toulouse na hostování, které na jaře Sparta stvrdila v permanentní přestup. „K dnešnímu dni, čtvrtek 9. května, je to nejlepší hráč FORTUNA:LIGY,“ má jasno Michal Kvasnica v novém díle iSkautu.

„Vůbec se nedivím, že na něj Sparta uplatnila opci, přišel ji dohromady zhruba na 80 milionů korun. Myslím, že už teď se to ukázalo jako dobrá investice - a ještě ukáže,“ soudí Jiří Fejgl. „Sparta tenhle systém jede. Hancko, Haraslín, Vindahl, Kuchta… Je to chytré,“ dodává.

V čem tedy Sparta ukazuje cestu pro další velké transfery? Co jsou Birmančevičovy přednosti a slabiny? Chtěl by ho před angažmá ve Spartě i Jindřich Trpišovský do Slavie a mohl by ještě Srb přestoupit do top evropské soutěže? Celý díl iSkautu o Veljku Birmančevičovi najdete na www.liganaruby.cz.

0:00 Opce na Birmančeviče: Cesta pro velké transfery? Rychle se sžil s intenzitou ligy. A je lepší Haraslín, nebo Birma?

7:50 Jak se trojzubcem s Birmančevičem změnila celá hra Sparty? A koho připomíná?

16:10 Birmančevičovy přednosti

27:00 Birmančevičovy slabiny? Přepínání jako jedna z nich. Chtěl by ho i Trpišovský?

30:15 Co o Birmančevičovi nevíte. Srbští agenti jako nejlepší na světě

36:50 Mohl by ještě zamířit v 26 letech do top ligy? Jakou má hodnotu a plat? A jaký je rating iSkautu?