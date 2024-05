Slavia chce Vašulína, Hradec svou oporu neudrží. Zájemců je ale víc

V Edenu se rozhlížejí po českém trhu a oko zabodli do Hradce Králové. Slavia by v létě tuze ráda přivedla vysokého útočníka Daniela Vašulína, autora šesti sezonních branek. Na východ Čech adresovala konkrétní nabídku, jenže není sama, kdo má o hvězdu „votroků“ zájem... Je jisté, že Hradec svoji oporu neudrží a zároveň ve Slavii nepočítají s jiným útočníkem.

Daniel Vašulín přišel do Hradce Králové z druholigové Chrudimi, kde si tehdy mladého útočníka se zajímavým potenciálem piplal Jaroslav Veselý, současný kouč Bohemians a asistent u národního týmu. Vedení „votroků“ si hráče vytáhlo ve chvíli, kdy usilovalo o návrat do FORTUNA:LIGY. Úspěšný boj v ročníku 2020/21 podpořila nová posila osmi brankami.

Relativně stejné tempo si Vašulín držel i v lize. V první sezoně se trefil šestkrát a už tehdy po něm pokukovala Slavia, která si chtěla do výbavy pořídit vysokého důrazného útočníka, co vypomůže v obou boxech. Deník Sport a web iSport.cz tehdy o nesmělých námluvách informoval, pak však údajně celou transakci zavrhl trenér Jindřich Trpišovský. Hráč mu údajně nepřišel tolik pracovitý, aby zapadl do náročného systému sešívaných.