V Plzni úřadoval VAR: Šulc útočí na krále, hezké gesto od Chorého

Pavel Šulc otevřel skóre zápasu, kdy mu celou akci nádherným sólem mezi čtyřmi hráči nachystal Matěj Vydra. Dvě další trefy si schoval až do nastavení. Po ruce Stanislava Hoffmana a kontrole VAR sudí Jan Všetečka odpískal penaltu. Obvyklý exekutor Tomáš Chorý přenechal balon svému parťákovi a ten suverénně proměnil.

Lídr plzeňské ofenzivy uzavřel hattrick v úplném závěru dlouhého nastavení. Slovácko bylo naštosované před plzeňskou brankou při standardce, ven z brány šel i Milan Heča. Jenže domácí centr odvrátili, balon se při rychlém kontru dostal k Šulcovi, který sólem od půlky zakončil do prázdné a užíval si ovací publika.

„Jsem hrozně šťastný, Chorasovi děkuju, že mi penaltu nechal. Ptal se, jestli chci jít kopat, já řekl, že jo a dal mi to. Vrací se mi práce z tréninku, kde se snažím dohrát každou situaci,“ pověděl po utkání aktuálně nejlepší ligový střelec. „Zaslouží si to, tým mu to přeje, to ukázal projev Tomáše Chorého, který mu to předal, aby se branku z penalty pokusil dát on. Hezké gesto, máme z něj radost,“ chválil nejlepšího hráče utkání plzeňský trenér Miroslav Koubek.

V zápase padlo celkem pět branek, jen v prvním poločase třikrát zazvonila tyč. Hodně práce měl VAR. Poprvé upozornili kolegové od videa hlavního Jana Všetečku na ruku Radima Řezníka, po které v 70. minutě srovnával Marek Havlík na 2:2. Video rozseklo i závěr zápasu. Po dlouhém centru na zadní tyč zahrál rukou Hoffman a Šulc z penalty rozhodl.

„Dostali jsme se s Chorasem do souboje, cítil jsem ruku. Ale byli jsme ve výskoku a ani nevím, kam mě to do ruky trefilo. Ruce u těla jsem určitě neměl, to ani nejde, když jsme ve vzduchu. Rozhodčí se mi omlouval, ale říkal, že tohle musel písknout. Nepříjemný moment,“ smutnil Hofman.

Trenér Slovácka Martin Svědík se zlobil, dokonce dostal červenou. „Neřekl jsem nic sprostého. Rozhodčí si musí uvědomit, že i my na lavičce máme emoce. Nikdy mi nebude jedno, když dostaneme gól v nastavení,“ dodal kouč po ztraceném utkání. Slovácko podobně jako se Spartou odehrálo v Plzni solidní zápas, ale opět bez bodového zisku.

Naopak Viktoria slavila, ačkoliv se jí výrazně zúžil kádr. K dlouhodobě zraněným přibyl Václav Jemelka, těsně před zápasem vypadli kvůli zdravotním problémům Jan Paluska a Idjessi Metsoko. Oba původně figurovali v základní sestavě. Drobný problém měl i Jan Kliment, karetní trest vyřadil aktuálně asi nejlepšího stopera ligy Robina Hranáče. Jen na lavičce šetřili síly Lukáš Červ, Tomáš Chorý a Cadu, kteří také patří do nejsilnější Koubkovy skvadry.

Viktoria měla pravděpodobně poslední prostor k větší rotaci, v závěru sezony ji čekají dva anglické týdny – ve středu vložené kolo nadstavby na Slavii, následuje v sobotu doma Baník a další středu finále MOL Cupu se Spartou. Sezonu završí Viktoria v neděli 26. května posledním kolem finálové skupiny FORTUNA:LIGY na Letné znovu proti Spartě.