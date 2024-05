Zklamaný Trpišovský: Velký zápas se vším všudy. Gólmani byli top class

Jste hodně zklamaný?

„Nevyhráli jsme… Zápas paradoxně skončil 0:0, byť to byl velmi atraktivní duel, velký zápas se vším všudy. Z obrovských šancí ale nepadl ani jeden gól. Hrálo se ve velké intenzitě, tempu, se spoustou soubojů. Trošku líp jsme do utkání vstoupili. V prostřední pasáži úvodní půle, po první šanci Kuchty, jsme na deset minut ztratili půdu pod nohama. Naštěstí nás podržel Staněk. Druhou půli jsme odehráli hodně nebezpečně, ale ani jednu ze čtyř gólovek jsme neproměnili. V závěrečném tlaku jsme měli velké příležitosti, ale Vindahl obě šance chytil.“

Co pro vás bezbrankový výsledek znamená v boji o titul?

„Máme před sebou tři zápasy, musíme je odehrát jako dnes. To je jediné, na co se můžeme soustředit, co můžeme ovlivnit. Měli jsme dnes možnost získat tři body, ale máme jen jeden... Zápas je za námi, ve středu nás čeká další velký duel. Na Viktorii se nachystáme, budeme se snažit předvést výkon jako dnes a rehabilitovat se za nedávné utkání v Plzni.“

Sparta - Slavia: Haraslín dojel ve skluzu Douděru a po druhé ŽK byl vyloučen Video se připravuje ...

O poločase jste vystřídal Ogbua za Zimu, ten ale vydržel na hřišti jen něco přes dvacet minut. Šlo o taktické střídání vzhledem k tomu, že jste hráli proti oslabenému soupeři?

„V obou případech šlo o zdravotní problémy. Igoh měl respirační trable, točila se mu hlava, ani nedošel do kabiny. V takovém zápase je potřeba mít na hřišti stoprocentní hráče. To samé platí u Zimiče. Měl problém se zadním stehenním svalem. Řešil to u střídačky, bylo to padesát na padesát, jestli bude pokračovat. Znovu opakuji, potřebovali jsme mít na hřišti zdravé hráče. Kluci vzadu řešili brejkové situace, na to musíte být stoprocentně fit.“

Už jste to nakousl, byl to zápas gólmanů?

„Jednoznačně. Ale já viděl i spoustu dalších skvělých individuálních výkonů. Všichni hráči základní sestavy na hřišti nechali všechno. S někým jsem spokojený víc, s někým méně. Tak to prostě je. A gólmani? Ano, to byla top class. Staněk měl skvělé zákroky v první půli, Vindahl zase ve druhé.“

Proti deseti jste si dlouho nevytvořili vážnější šance. Proč?

„Je to i dané i tempem zápasu. Hráli jsme s AC Milán, dvakrát v deseti sedmdesát minut... Máme s tím zkušenosti. Vyloučení atmosféru zápasu trochu pozmění, soupeři výsledek vyhovoval. Hráli jsme víc do bloku, ale to nemělo moc vliv. Soupeři chyběl nahoře jeden hráč, jinak byl dozadu pořád organizovaný. Z naší strany mohla přijít větší kvalita, některé míče jsme vyházeli úplně zbytečně. Víc jsme čekali od pravé strany. Z těch stranových centrů jsme měli být nebezpečnější. Ale Sparta má vzadu vysoké hráče, plno zajímavých míčů do boxu uhrála. Měli jsme toho dost, ale zase nám ve vápně chyběl půlkrok, nebo lepší postavení, abychom to proměnili. Tak to prostě je.“