Nezmar a Slavia před komisí: bude se jednat dál, hrozí kolečko jako u Bílka

Komise zahájila řízení s Janem Nezmarem, bývalým sportovním ředitelem Slavie, a klubem, protože je podezřívá z disciplinárních přečinů v roce 2019 za porušení dvou paragrafů. A sice z paragrafu 49 Úplatkářství, to kvůli možnému „milionu pro Berbra“, a 64 Narušení regulérnosti soutěže či utkání.

Co přesně chce komise vysvětlit, jsme podrobněji psali ZDE.

Ve zkratce se jedná o podezření, že si Slavia pomohla prostřednictvím Berbrova tehdejšího vlivu na rozhodčí k titulu v sezoně 2018/19, čehož konkrétním důkazem má být i komunikace mezi Nezmarem, Berbrem a sudím Petrem Ardeleanuem před utkáním Slavia–Olomouc (2:1), který den poté arbitr řídil.

U komise v pondělí vypovídali jak Nezmar, tak představitelé Slavie. Fotbalový soud však zatím nerozhodl a ani v nejbližší době tak neučiní, na svá další jednání si totiž zve další osoby. Podle informací Sportu si rovněž žádá nové listinné důkazy.

Co funkcionáři a klubu hrozí?

Za úplatkářství Nemarovi jeden rok až dvacet let zákazu funkce, vyloučení z asociace, popřípadě pokuta až do výše 10 000 000 korun. Klubu odebrání soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 10 000 000 korun.

Za narušení regulérnosti soutěže Nezmarovi zákaz činnosti až na deset let, vyloučení z asociace, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 500 000 korun. Slavii pokuta až do výše 10 000 000 korun, odebrání soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučení družstva ze soutěže.

Slavii už etická komise v souvislosti s Berbrovou kauzou jednou řešila. To kvůli tomu, že Jiří Bílek, tehdejší asistent sportovního ředitele Nezmara, řešil s Romanem Rogozem a Berbrem nasazení rozhodčího na utkání slávistického béčka.

Nezmar: Na zelenou jezdilo jen málo lidí… Slavia? Volám si se všemi vyjma trenérů Video se připravuje ...

Komise ho shledala vinným, zastavila mu činnost na deset měsíců a klubu dala pokutu 250 000 korun. Slavia se odvolala, odvolací komise trest už dvakrát z procesních důvodů vrátila komisi etické.

Proč? Především proto, že etická a odvolací komise se liší v pohledu na časovou účinnost paragrafu. Etická komise postupuje podle novější úpravy platné od července 2022, kde k verdiktu o vině postačuje, že je o vině „uspokojivě přesvědčena.“

Ovšem odvolací komise zastává ten pohled, že činy případně spáchané v roce 2019 je třeba posuzovat podle tehdy platného řádu. Ten říká, že odsoudit lze pouze za provinění, o němž nejsou „důvodné pochybnosti.“ Jinými slovy, etické komisi stačí k odsuzujícímu verdiktu méně, než si představuje odvolačka.

Což je mimochodem důvod, proč odvolací komise vrací etikům některé případy, a to včetně předchozího verdiktu nad Slavií a Jiřím Bílkem. Tehdy kvůli komunikaci na trase Bílek–Rogoz + Berbr o nasazení rozhodčích ve dvou utkáních Slavie B.

Etická udělila Bílkovi stopku na 10 měsíců a pokutu 30 000 korun, Slavii pokutu 250 000 korun. Odvolací komise už dvakrát případ vrátila k novému projednání.

To samé kolečko se může rozjet i v „Nezmarově kauze“, pokud padne verdikt vinni, ať už se bavíme o funkcionáři či slávistech.