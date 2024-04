Dva paragrafy proti Slavii a Nezmarovi. Co jim v případě viny hrozí?

Jan Nezmar se vrátil do Liberce • Profimedia.cz

Slavia a Jan Nezmar se mohou bát dvou paragrafů, podle nichž je bude řešit etická komise fotbalové asociace. Za úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže jim v extrémním případě hrozí dvacet let zákazu činnosti, vyloučení z asociace nebo vyloučení mužstva ze soutěže.

Etická komise ve čtvrtek rozhodla, že zahájí disciplinární řízení s Janem Nezmarem a Slavií kvůli komunikaci, kterou tehdejší sportovní ředitel červenobílých vedl s mimořádně vlivným místopředsedou asociace Romanem Berbrem. Podrobněji jsme psali zde.

Komise bude na jednání funkcionáře i klubu nahlížet přes dva paragrafy. A sice 49 - Úplatkářství, to kvůli možnému milionu pro Berbra, a 64 - Narušení regulérnosti soutěže či utkání.

Jak zní a co funkcionáři a klubu v případě prokázání viny hrozí?

Paragraf o úplatkářství zní následovně:

„Kdo sám nebo prostřednictvím jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s ovlivněním průběhu utkání, ovlivnění soutěže (…) bude potrestán zákazem činnosti na jeden rok až dvacet let, nebo vyloučením z FAČR, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 korun.

Dopustí-li se uvedeného jednání klub s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 korun.“

V paragrafu o narušení regulérnosti se píše:

„Kdo poškozuje nebo by mohl poškodit regulérnost utkání či soutěže tím, že jedná způsobem, který může mít nepatřičný vliv na výsledek utkání nebo soutěže, (…) navádí nebo podporuje další osoby k protiprávnímu jednání v utkání s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí osoby, bude potrestán zákazem činnosti až na deset let, vyloučením z FAČR, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 500 000 korun.

Dopustí-li se uvedeného jednání klub nebo jiná osoba s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán peněžitou pokutou až do výše 10 000 000 korun, kontumací utkání, odebráním soutěžních bodů až do výše dvaceti bodů nebo vyloučením družstva ze soutěže.“

Slavii už etická komise v souvislosti s Berbrovou kauzou jednou řešila. To kvůli tomu, že Jiří Bílek, tehdejší asistent sportovního ředitele Nezmara, řešil s Romanem Rogozem a Berbrem nasazení rozhodčího na utkání slávistického béčka.

Komise ho shledala vinným, zastavila mu činnost na deset měsíců a klubu dala pokutu 250 000 korun. Slavia se odvolala, odvolací komise trest už dvakrát z procesních důvodů vrátila komisi etické.

V nové kauze etický orgán zasedne poprvé 13. května, na své zasedání si pozval k výpovědi Jana Nezmara.