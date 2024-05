Plzeň podepsala mnohamilionového partnera. Šádek: Klíčová spolupráce

Plzeň vstoupila do utkání s Mladou Boleslaví skvěle • ČTK

Viktoria Plzeň oznámila důležitý krok směrem k finanční stabilitě do dalších let. Prodloužila spolupráci s generálním partnerem DOOSAN Škoda Power o další čtyři roky. Klubu dlouhodobé partnerství přináší podle informací Sportu ročně do rozpočtu zhruba 30 milionů korun. „Tahle spolupráce je pro nás klíčová,“ řekl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.