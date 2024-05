Baránek: Rozhodčí nepískal blbosti. Klobouk dolů před kariérou Kadlece

Slovácko vyhrálo na jaře před tripem do Mladé Boleslavi jediný zápas s Karvinou, přesto se mohlo chlácholit tím, že Bolka na něj neumí. To se taky potvrdilo. Celek z Uherského Hradiště odvezl tři body za výhru 1:0. U lajny koučoval záskok za Martina Svědíka (který dostal v utkání s Plzní červenou kartu) Jan Baránek mladší. „Uvidíme, ale na Baníku to může být v posledním kole jako sedmý zápas play off,“ řekl nadějný trenér.

Jak moc dnešní výsledek zamotává boj o Evropu?

„Strašně jsme si tím pomohli psychicky i bodově. Uvidíme, co teď uhrajeme doma se Slavií a pak na Baníku to může být takový sedmý zápas play off.“

Měli jste v hlavě, že se proti vám Mladé Boleslavi nedaří? Naposledy Slovácko porazila v květnu 2021.

„Tuhle statistiku jsme vůbec neřešili a nevěděli jsme o ní. Soustředili jsme se sami na sebe. Bedlivě jsme sledovali Boleslav v posledních třech zápasech. Dvě poslední utkání hráli z trochu hlubšího bloku, předtím zase trochu výš, takže jsme byli připraveni.“

Velmi brzy jste ve druhé půli střídal Jurošku a Kima, byť jim to utkání sedlo. Proč?

„Radil se celý realizační tým i s trenérem Svědíkem na dálku. U Jurošky to bylo z důvodu, že už nemohl, a protože jsme hned po poločase střídali zraněného Petra Reinberka, tak jsme nechtěli přijít o to okno na střídání. Proto se udělala i ta další změna.“

Už máte informace, co je s Reinberkem?

„Bolí ho pata, ale co to přesně bude, to se teprve uvidí.“

Jak jste si užil zápas jako záskok za Martina Svědíka po té červené kartě, kterou inkasoval v minulém zápase?

„Jsem rád, že se na to ptáte. Chci se vrátit k tomu, proč se tak stalo. Tentokrát bych chtěl moc pochválit rozhodčího v Boleslavi. Nepískal blbosti a nekouskoval hru. Nedával zbytečně žluté karty. Co se týče vyloučení trenéra Svědíka. Já u toho stál. Rozhodčímu vůbec nic neřekl, a když vidím jiné lavičky v jiných zápasech, tak je mi to strašně líto, že za nic dostanete stopku na dva, tři zápasy.“

A vaše pocity po tom záskoku?

„Je to něco jiného, protože můžu stát u té lajny a hecovat mužstvo. Už jsem to zažil v prvních dvou kolech sezony, když byl trenér v rekonvalescenci kvůli kolenu. Úplně nové to pro mě tím pádem nebylo. Koučování mužstva je takhle jiné. Žijete více s týmem než asistent.“

A víte, jaká je tedy vaše bilance v pozici záskoku za Martina Svědíka?

„Já ji vím, ale neřeknu vám ji.“

Máte dvě výhry a jednu remízu.

„Jo, nechtěl jsem to zakřiknout, proto jsem to neřekl, ale zatím je to dobré.“

Teprve druhá výhra na jaře. Ulevilo se vám?

„Ano, hlavně za celý klub, protože vím, že v Hradišti fotbalem všichni žijou. Jsme moc rádi, že jsme udělali fanouškům radost a budeme ještě bojovat.“

V neděli oznámil konec kariéry Michal Kadlec. Jak to vzala kabina?

„My jsme to samozřejmě věděli už chvíli dopředu. K fotbalové kariéře patří i konec. Jen je škoda, že se nerozloučil na hřišti, ale skončilo to zraněním. Klobouk dolů před jeho kariérou. Po příchodu ze Sparty ho už pomalu všichni odepisovali a on tady odkopal ještě nějakých pět sezon. Patřil prostě k moderním obráncům s úžasnou kariérou.“