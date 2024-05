Hapal: Kluci si nevěřili, pak byli lepší než Sparta. Ofsajd? Nám gól neuznali

Stejně jako proti Slavii vás srazila červená karta. Budete vyčítat Kpozovi, jak se zachoval?

„Bylo tam víc chyb. Měli jsme standardku a byli zajištění jen jeden na jednoho. Měli jsme v tom prostoru být ve více hráčích. Je to škoda. Červená? Nedíval jsem se na to, ale vzápětí jsme dostali gól, po kterém se zkoumal ofsajd. To jsem viděl.“

Jaký na to máte názor?

„Podobně nám nebyl uznaný gól v Jablonci.“

Co rozhodlo, že jste Spartě podlehli?

„V prvním poločase jsme byli bez sebevědomí, kluci si nevěřili. Hráli jsme všechno s gólmanem a kopali dlouhé balony, které Sparta sbírala. Pak jsme dostali smolný gól po odražené střele. Ale Sparta byla lepší. Po vyloučení jsme mohli pomýšlet na bod, ale bez jednoho hráče je to těžké. Jsme zklamaní.“

O pauze jste vystřídal tři hráče. Proč?

„Blažek se zranil, to bylo vynucené. Ale u dvou se mi nelíbil výkon. Chtěli jsme dát mužstvu impulz. Odnesli to Rigo a Buchta, ale bylo na hřišti víc hráčů, kteří nesnesli měřítko. Nehráli dobře ze strachu, ne že by nebyli kvalitní.“

Pak jste se zvedli, že?

„Druhá půle byla jiná, troufnu si říct, že jsme byli i lepší než Sparta do toho vyloučení. Na to se dá navázat. Musíme si dál vytvářet šance a proměňovat je.“

Dva góly dal sparťan Veljko Birmančevič. Je těžké ho bránit?

„Je to kvalitní hráč, dal dva góly, ale byly to situace po střele, které jsme zblokovali. Dostal se k balonu dřív než naši hráči. Myslím, že v poli jsme ho pohlídali.“

Mladá Boleslav prohrála v zápase se Slováckem. Mrzí vás, že jste toho nevyužili, i když jste hráli proti Spartě?

„Dívali jsme se chvíli a Slovácko bylo lepší mužstvo, vyhrálo zaslouženě. Hodně mě mrzí zápas s Boleslaví v minulém kole. A částečně dnešní první poločas, hráči to ví, vnímají to… Ale ve druhém už to bylo dobré a bylo cítit napětí, že by Sparta mohla o výsledek přijít.“

Frydrych dal krásný gól nůžkami. Viděl jste ho takhle zakončit na tréninku?

„Bylo to po standardce a byl v prostoru, kde měl být. Zakončil to nádherně. Tohle je individuální zdatnost toho hráče. Vzpomínám si, že jsem ho viděl na tréninku podobně zakončovat polonůžkama. Balon trefil výborně.“

Chybět vám v dalším utkání budou Kpozo, Boula a zřejmě Blažek. Je to velký zásah?

„Dostanou prostor jiní hráči, kteří číhají na šanci.“