SESTŘIH: Slavia – Plzeň 3:0. Oscar show! Šance na sešívaný titul žije

Všechno bylo nachystáno k velkolepé party. Sparťané odpoledne seděli ve VIP lóži O2 areny, kde sledovali dramatický zápas Česka s Dánskem (7:4) na hokejovém mistrovství světa. Pak se přesunuli do jednoho z pražských restauračních zařízení, aby sledovali večerní bitvu Slavie s Plzní. V případě ztráty největšího rivala mohli spustit divoké titulové rodeo a sociální sítě zahltit veselými fotkami z nočního rodea.

Smůla. Ještě ne!

Chlapi z Letné musí vydržet minimálně do soboty. Trpišovského armáda se postavila osudu. Plzeň poprvé v ročníku vyřídila. V desáté minutě pláchla do náskoku 2:0, výsledek s menšími problémy uhájila až do finiše a stále může doufat v zázrak zázraků.

Titul získá jen v případě absolutního kolapsu Sparty. Lídrovi FORTUNA:LIGY stačí v příštích dvou kolech zapsat jednu výhru, případně dvakrát remizovat a zlatý poklad bude jeho. Jen pro úplnost: rudí hrají v sobotu v Mladé Boleslavi, o příštím víkendu by případný druhý pokus měli doma proti Plzni.

Slavia proti Viktorii jasně ukázala, že chce ještě žít. Tajně doufat. Z plných plic foukat do skomírajícího ohýnku. V energickém úvodu zápasu dvakrát náramně trefila díru v plzeňské bráně. Už v páté minutě se z dorážky prosadil Ondřej Zmrzlý a o chvíli později, na konci desáté minuty, se opřel do míče z pětadvaceti metrů další ze slávistů. Provod? Masopust? Nebo snad Schranz? Ne, to neuhádnete. Nemůžete uhádnout.

Byl to Oscar! Ano, štípněte se. Oscar!

Drobounký Liberijec je všechno možné, jen ne schopný zakončovatel. Pravidelně selhává ve velkých šancích, zpoza šestnáctky sype rány do dvacátých řad stadionů po celém Česku a nad upilovanou muškou smutně, a tak trochu groteskně, kroutí hlavou.

Ve středečním večeru se v něm konečně probudily stopové prvky neomylného kanonýra. Z pětadvaceti metrů snad bodlem, možná mírnou šajtlí, trefil balon tak dokonale, že Martin Jedlička na brankové čáře jen zkoprněle sledoval, jak se rána zlomyslně stáčí mimo jeho postoj a zapadne do sítě.

„Naprosto rozdílový hráč. Byl jednoduše skvělý,“ uznale pravil Miroslav Koubek, kouč poražených.

Lavička Slavie se vyřítila vstříc hrdinovi okamžiku. Jako první mu gratuloval Muhamed Tijani, pak Oscarův velký kamarád Mick van Buren, třetí v řadě se přiřítil do slavící skupinky trenér Trpišovský.

„Byla to Oscar show,“ smál se trenér Slavie.

Věci se ale pro domácí nemusely vyvíjet tak jednoduše. Hned ve druhé minutě nechal být hlavní sudí Karel Rouček podezřelý souboj Ogbua s Mosquerou. Na startu druhé části odpískal pokutový kop po střetu stejných hráčů. Plzeň se mohla dostat do hry, ale do situace vstoupil VAR a po téměř sedmiminutovém zkoumání došlo ke zrušení původního verdiktu. Podle všeho správně.

„Když to není faul, proč to zkoumáme sedm minut? Tak asi něco nebylo v pořádku. Něco mi tam nesedělo. Poslední branka padla jasně po ruce, a je to 3:0… Šlo to proti nám,“ posteskl si Koubek a k momentu z druhé minuty ještě poznamenal: „Včera jsem se díval na televizi. Víc k tomu nemám.“

Po zápase řekl Rouček pro kamery O2 TV, že přezkum trval nezvykle dlouho kvůli výpadku techniky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Zmrzlý, 10. Oscar, 90+8. Jurečka Hosté: Sestavy Domácí: Staněk – Ogbu, Zima, Masopust – Zmrzlý, Oscar, P. Ševčík (C) (90. Wallem), Douděra (90. Zafeiris) – Provod (73. Jurečka), Chytil (80. Van Buren), Schranz (73. Jurásek). Hosté: Jedlička – Hejda (C), Hranáč, Dweh – Cadu (68. Havel), Kalvach, Červ (64. Traoré), Souaré – Mosquera (64. M. Vydra), Šulc (77. Jirka) – Chorý. Náhradníci Domácí: Sinyan, Wallem, Tijani, Zafeiris, Tecl, Van Buren, Jurečka, Jurásek, Mandous Hosté: Kliment, Vydra, Traoré, Řezník, Havel, Jirka, Tvrdoň Karty Hosté: Hejda, Havel Rozhodčí Rouček – Hájek, Kubr Stadion Fortuna Arena, Praha-Vršovice Návštěva 17 895 diváků

