Kiks na úvod? Naštěstí! Karviná velebí hrdinu, po Slavii hrozil konec kariéry

Karviná byla na lopatě. Po poločase v Ďolíčku prohrávala a zdálo se, že ji hrubka zkušeného Jiřího Fleišmana pošle na poslední místo vstříc druhé lize. Nestalo se. Hrubě totiž chybovali i Klokani a hosté poslali do Slezska tři body za výhru 3:1 . Možná klíčové. Ještě by se mohli i vyhnout baráži, ale hlavní je, že mají setrvání v soutěži ve vlastních rukou. Pomáhá i hráč, kterému lékaři hrozili koncem kariéry a nástupem do civilní práce.

Ztráta vedení v nastavení v Jablonci i proti Zlínu. Gólmanská jednička se svalovým zraněním kouká na klíčové zápasy zkraje střídačky. A ve 20. minutě v Ďolíčku Jiří Fleišman, ztělesněná zkušenost, namaže malou domů rychlíkovi Janu Matouškovi první gól zápasu. V tu chvíli už ani 28 fanoušků Karviné v sektoru hostí nevěřilo. Poslední místo bylo zase o něco blíž.

Jenže! „Bylo to odevzdané, ale zaplaťpánbůh, že se chyba stala v prvním poločase. Vždycky jsme chybu udělali v 89. nebo v 94. minutě. Teď jsme ji udělali zase, ale byl čas zápas otočit,“ našel pozitivum trenér Karviné Marek Bielan. A povedlo se.

V kabině o přestávce zařval. A po ní přišla kombinace několika vyhraných soubojů, katastrofální domácí obrany a kiksu gólmana Reichla, který místo vyboxování centru připlácl míč přímo před v pohodě dorážejícího Lukáše Budínského. Najednou to byli Klokani, kdo se nezmohl na odpověď.

Nadšenou smečku vedl Rajmund Mikuš. Slovák z Ďolíčku odjel s gólem a nahrávkou, dvě „áčka“ má už z víkendu ze zápasu se Zlínem. Přitom už vůbec nemusel hrát fotbal.

„Když se zranil na Slavii, doktoři mu říkali, že je to konec kariéry, že má urvaný meniskus, sval, křížáky. A pak mu řekli, že jde ‚jen‘ o natržený sval. Rajmund se s naším kondičákem dal do kupy, dostal se do hry i do formy. Fotbal ho baví, protože to vypadalo na konec kariéry a musel by jít pracovat. Teď si to užívá, je tahoun a nedělá si s ničím hlavu,“ chválil kouč.

„Po zranění se cítím ještě líp. Bál jsem se toho. Ale trenér mě zná, asi mě má i trošku rád, takže doufám, že se mu odvděčuju výkony. Sedli jsme si jak lidsky, tak sportovně. Je to super člověk i super trenér,“ vrátila lichotku hvězda posledních utkání Karviné.

V Jablonci i se Zlínem to na ztráty dlouho nevypadalo. Karviná z trojice namočené do nejhustšího bahna bojů o záchranu vypadá fotbalově nejlíp, sráží ji ovšem chyby a nezvládnuté závěry. Před víkendem ale má ještě pořád naději, že se vyhne i baráži. Ztráta na Pardubice je pětibodová.

A příští zápas? Právě na východě Čech. Karvinští se ani nevracejí domů, mnohahodinové jízdy po českých dálnicích by je vyčerpaly. Chystat se budou kousek za Prahou, protože v hlavním městě jsou kvůli hokejovému MS nedostupné hotely.

„Nechceme být namlsaní, uvidíme v neděli,“ prohlásil Mikuš, ale dodal, že zase půjde vyhrát. Kouč byl opatrnější: „Čistá záchrana už jde mimo nás. Když jsme hráli doma s Bohemkou a měli jsme velkou šanci ji porazit, nezvládli jsme to. Baráži jsme se mohli vyhnout ještě v Jablonci, ale ke konci zápasů jsme udělali chyby, tak už řešíme jen na to, abychom neskončili šestnáctí,“ vnímal situaci Bielan. Definitivně bude jasno příští sobotu.