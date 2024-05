Liga očima fanoušků: Titul bez pomoci, Hapalova špatná sázka a zrušte VAR

Video se připravuje ... Už jen krok od titulu jsou fotbalisté Sparty – a pranic prý nevadí, že tomu nepomáhají nebo nepomůžou soupeři, kteří by mohli obrat Slavii. Druhé místo, které s největší pravděpodobností obsadí červenobílý tým, prý není ostudou, ale důvodem k zamyšlení, co změnit, aby to příště bylo na celkový triumf. Plzeň shodila jeden tiket nabušený výhrami v nadstavbě, nicméně výhra v poháru to smaže. Pavlu Hapalovi na lavičce Baníku nevyšly šachy s hráči, Michal Frydrych a Matěj Šín zkrátka musejí hrát v základní sestavě. A Klokani? V Ďolíčku se něco nepovedlo... Projděte si tradiční fanouškovské sloupky, které server iSport.cz a deník Sport přináší každý týden.

Sparta Nepomůžou nám, nevadí. Titul uhrajeme sami Nemohu tvrdit, že náš výkon v minulých dvou zápasech byl bezchybný. Přinesl však vždy bodový zisk, který v konečném účtování hraje hlavní roli. V derby jsme vlítli na Slavii hned zkraje, vrcholem byly dvě šance Kuchty a Wiesnera. Hra se poté vyrovnala, a to až do Haraslínova vyloučení. I v oslabení jsme byli rovnocenným soupeřem. Uhráli jsme bod, také díky nemohoucnosti soupeře využít převahy hráče v poli, a brilantnímu výkonu našeho brankaře. Přesto deset červených karet celkem je hodně, a kluci by si měli uvědomit, že naše barva byla vždy rudá, nikoliv červená! Zdánlivě lehký zápas s Baníkem byl trochu nervózní, jako by navázal na předchozí utkání, kdy jsme se strachovali o výhru. Žluté karty nás oslabily, touha po vítězství nás hnala kupředu. Birmančevič si obul střelecké kopačky, Sadílek rozezněl spojnici tyče a břevna, a když se „noha k noze vine“, tak se dílo podaří. Nevadí, že nám Plzeň nepomohla, nepomůže ani Holoubek v Boleslavi. Titul leží jenom na hřišti, a měli bychom ho slavit už v příštím zápase. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Sparta - Baník 2:1. Velký krok k titulu, dominantní Birmančevič byl u všeho Video se připravuje ...

Plzeň Zrušme VAR, je k ničemu! V sobotu jsem nadával na VAR, že se vrtá v kravinách a musí vymýšlet, jak srovnat stav penalt. S plnou parádou se předvedl i ve středu (sudí teda taky). Já bych ho poslal do pr... a peníze z něj dal radši na mládež. K čemu vlastně je? Rozhodčí je přesvědčený o penaltě, VAR mu to rozmluví. V sobotu zase naopak, hledají se pidiručičky. Tak penalty zrušte, stejně jsou k ho..., každej se je snaží nafilmovat. Pak se trenér Trpišovský vzteká, že není penalta pro ně, když u tý samý situace se před půl hodinou mohl po..., že ji máme kopat my. Celkově to nic nemění na tom, že proti snaživému Slovácku jsem si zahráli pěkný zápas. Šulcík si dal hattrick a útočí na krále střelců. Budiž mu přáno. V chrámu hnusu a drahoty jsme byli nepřipraveni a za deset minut bylo vymalováno. Jako by se někteří úplně nepotkali s formou, ale to se stává. Docela chápu, že pro nás je vrchol až za týden. Úplná ostuda to nebyla a proti Baníku si – snad – spravíme chuť. Akorát tiket mi nevyšel, pět výher v nadstavbě nebude. Nevadí, hurá na pohár! Čest královně Viktorce. Zvykejme si, dobře už bylo. Kovi. 56 let, koordinátor distribuce Slavia - Plzeň: Penalta? Po šestiminutovém přezkumu VAR odvolána Video se připravuje ...

Baník Není co chválit. Frydrych a Šín musí hrát Ze tří zápasů nadstavby máme nula bodů a z posledních šesti zápasů jen dva. Není moc co chválit. Šetření hráčů v utkání na Slavii, místo abychom si to s ní třeba rozdali, a sázka „vše na jeden zápas“ s Boleslaví trenérovi Hapalovi nevyšly. Hosté jen bránili, ale na nás to bohužel stačilo. Další zápas „o všechno“ (po Liberci) jsme tedy opět nezvládli. Zajímala by mě příprava před utkáním na Spartě, protože první poločas byl, co se týče výstavby hry a rozehrávky, tragický. Z Letné jsme odjeli bez bodu a opět jsme s týmem z top trojky nebodovali. Asi nikdo nechápe, proč nehraje Frydrych. Do druhé půle na Letné přinesl, kromě nádherného gólu, klid, přehled a důraz, který nám tak chybí. To samé platí o Šínovi. Jak může chybět takový hráč v základní sestavě? Vrchol tomu všemu dává v poslední době brzké střídání Riga a to zrovna v době, kdy se o něm píše, že je o něj zájem klubů ze zahraničí. Poháry můžeme nějak uhrát, ale pokud se něco nezmění, nevím, co tam budeme dělat. Pryč z vyhnanství, zpátky na Bazaly! David Liveč. 43 let, vedoucí prodeje Sparta - Baník: Frydrych famózními nůžkami po rohu srovnal na 1:1! Video se připravuje ...

Bohemians Tohle se nepovedlo Tak nějak se dalo očekávat, že nadstavba v zelenobílém podání bude všechno, jenom ne honba za body, ale dva domácí zápasy posunuly měřítka ještě o kus dále. Hraješ doma 1:1 s Jabloncem, kdy plichta vyhovuje oběma, asi lze pochopit, že se nikam nehrneš a počkáš si na večer na potvrzení, že máš klid. Jenže poté přijede katastrofální Karviná, které vstřelíš lacinou branku, vyhraješ poločas a nic by ti nemělo stát v cestě k plnému bodovému zisk. Fajn, soupeř hraje o všechno, šlape do toho, může se stát, že třeba vyrovná, ale když už se honosíme, jak měříme všem stejně... Jo, počkat! Nejdřív Budějky, teď Karviná. Už tomu rozumím! Nechci používat v afektu silné výrazy, stačí se podívat na sociální sítě, co se tam na Bohemku hrne. A za všechno si může sama. Já jen hodně stroze shrnu, že tohle se fakt nepovedlo. Vít Lukeš, 31 let, živnostník SESTŘIH: Bohemians - Karviná 1:3. Slezané si pomohli v boji o záchranu Video se připravuje ...