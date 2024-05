Pravděpodobné sestavy: Slavia bez Zimy. Krejčího návrat odnese...

Je šance, že v sobotu večer bude o titulu rozhodnuto. FORTUNA:LIGA má před sebou dvě poslední kola v nadstavbě. Sparta hraje v Mladé Boleslavi, do sestavy se vrátí po karetním trestu kapitán Ladislav Krejčí. Pokud letenský tým vyhraje, vypuknou mistrovské oslavy. Slavia do zápasu se Slováckem půjde podle Sportu bez Davida Zimy. Jak duely dopadnou? Hraje se i o záchranu. Pro zobrazení sestav v tradičním článku se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům nebo k výsledkům anket.