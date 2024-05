Ligový FÍKend: O paparazzim, trenérské lásce a malém Bobíkovi

Mistrovská otázka je zodpovězena, naopak se dál čeká na koho to zlé slovo padne. Sestup! Okolo zápasů titulových, ale také těch o holý život se motá 13. díl rubriky Ligový FÍKend. Je možné, že během víkendu zazněly dva výroky, jež budou aspirovat na vyznání sezony. Šlo vlastně o lásku - k městu i spoluhráči.

Po zápase v Mladé Boleslavi se pustil do streamování, nahrával prakticky všechno. Nákupy na pumpě, hrátky s brýlemi, tuto tradici sparťané zavedli po zisku minulého titulu a po cestě z Uherského Hradiště. Nakonec přidal i záběry z proslulého baru Kozička.

Třeba bude kooperace na trase Bobík - Krobík pokračovat dál. Co na severu?

„Určitě. Ještě nikdy jsem nedal v lize ani dva góly a teď jsem přeskočil rovnou na tři. Je to nepopsatelné. Musím říct, že obrovský dík patří Míšovi Hlavatému, to je můj malej Bobík. Stačí si naběhnout kamkoli a najde mě jako při třetím gólu.“

Měří 170 centimetrů, nepatří mezi čahouny. Ale tohle? Ne, to je jen popíchnutí, žádná výtka. Výrok pardubického Ladislava Krobota směrem k Michalovi Hlavatému, jenž k jeho hattricku proti Karviné přispěl dvěma precizními nahrávkami, je milý až půvabný (naprosto bez ironie).

Milovat Karvinou…

Bylo to na něm vidět. Trápí se, trápí. Není divu. Karviná je pořád na hraně a on není úplně obyčejný trenér. Marek Bielan převzal mančaft v půlce a ihned zaujal slušným posunem výkonnosti, ale rovněž upřímností.

A také srdcem.

I po prohře v Pardubicích bylo znát, jak jej prohry ničí, o klub mu jde. Je místní, to je alfa a omega. „Pro mě je to úplně jiné než pro jiné trenéry. Ve městě jsem se narodil, žiju tam a asi tam i umřu. Nemůžu se sbalit a odjet někam si vyčistit hlavu. Miluju město, miluju místní fotbal. Budu věřit hráčům, že ukáží, co v nich je. Dáme se dokupy a zachráníme se,“ vzkázal.

Nejde mu nepřát.