Jurečka je zase KRÁL. Ale… Hraniční ofsajdy? Respektuji to, řekl Holoubek

Několik borců si v závěrečném zápase sezony myslelo na korunu střeleckého krále. Plzeňský Pavel Šulc byl v trestu, tudíž nehrál. Jan Kuchta neproměnil na Letné pokutový kop. Vejlko Birmančevič a Mojmír Chytil sázeli rány mimo terč… Všechny tak převezl Václav Jurečka. Proti Mladé Boleslavi při vítězství Slavie 4:0 skóroval dvakrát a s devatenácti góly obhájil ceněnou individuální trofej.

Devětadvacetiletý útočník napsal totožný příběh jako v minulém ročníku. Tehdy v posledním kole nadstavbové části čtyřmi góly vyprášil kožich Slovácku a na špici střelecké tabulky se prohnal okolo Jakuba Řezníčka ze sestupujícího Brna a dvacet sezonních branek znamenalo výstup na první pozici. Mimochodem, před nadstavbou ztrácel Jurečka na nejlepšího střelce jedenáct tref, pak ale rozfoukal hurikán, pěti soupeřům nasypal celkem dvanáct gólů.

I nyní Jurečka před poslední bitvou ztrácel. Jednu branku na Pavla Šulce. Věci začal měnit už v prvním poločase. Přesně ve chvíli, kdy v hraniční ofsajdové situaci poprvé poslal míč do záda Matouše Trmala, se na druhém břehu Vltavy, stavěl k penaltě další sedmnáctigólový bombarďák - Jan Kuchta.

Jenže selhal. Trefil pouze břevno a jen potvrdil, že pokutové kopy jsou jeho prokletím. V lize jich kopal dohromady pět, ani jednou neproměnil! Dvakrát za Slavii, jednou za Bohemians a Slovácko, popáté v dresu Sparty.

Po této nešťastné příhodě se Kuchta zápasem s Plzní (1:1) protrápil, po pauze se už nedostal do žádné zajímavé pozice, vypadal vyčerpaně, bez energie a po sedmdesáti minutách přenechal místo Olatunjimu. Naopak na Jurečkovi bylo vidět, jak moc chce podruhé v řadě vystoupat na vrchol. V osmasedmdesáté minutě to vyšlo. Po pasu Lukáše Provoda vstřelil kýžený devatenáctý gól.

Útočník se ani neradoval. Tušil, že při střele stál opět na hraně. Tentokrát spíš za hranou… VAR, ani podruhé, rozhodnutí sudích na hřišti nerozporoval. Dotyční u videa se řídili zavedeným pravidlem, že bez ofsajdové čáry se do neprokazatelných situací nevstupuje. Otázkou je, zda Jurečkovo postavení spadalo právě do této kategorie. Spíš nikoliv…

„Viděl jsem záběry na velkých obrazovkách na stadionu, a získal jsem přesvědčení, že to ofsajdy byly. Podrobněji jsem to ale neviděl, proto respektuji rozhodnutí na hřišti,“ ucedil David Holoubek, trenér poražených.

„Nezávidím to nikomu rozhodovat bez kalibrované čáry. Já bych to dělat nechtěl. Jsou to těsné věci. Spíš mi vadí, že přezkoumávání je strašně dlouhý, rozbíjí to zápas,“ pronesl kouč Slavie.

Od příští sezony již bude mít liga k dispozici kalibrovanou čáru. Věčné dohady o ofsajdech zmizí.

Za rok končí Jurečkovi ve Slavii smlouva. Už předchozí léto po něm byla sháňka v zahraničí, nyní bude zase. Klidně se může stát, že bíločervené opustí. Pokud se to opravdu stane, odejde střelec s vizitkou devětatřiceti branek za dvě sezony.

„O Vencu bych nerad přicházel, ale může se stát, že v létě něco přijde. Nahradit pětapadesát bodů za dvě sezony by bylo určitě složité,“ míní Trpišovský.

Jurečka obhájil střelecký trůn poprvé od éry sparťanské kanonýra Davida Lafaty, které v letech 2015-17 vyhrál dokonce třikrát za sebou.

