Penalta na Spartě? Chyba, říká KR. Jurečkovy góly správně uznány

Naštěstí to byl zápas, ve kterém už o nic nešlo. Pořádný přešlap to ale byl stejně. Když Ángelo Preciado v 17. minutě padl na zem po setkání s Lukášem Červem, rozhodčí Jan Všetečka ukázal k penaltovému puntíku. Podle Komise rozhodčích chybně. A do situace měl vstoupit i VAR Michael Kvítek. Naopak videoasistent Karel Rouček správně nezasáhl do hraničních a uznaných gólů Václava Jurečky.