Sivok hodnotí mistry: IQ 200, farmář či chameleon. Kdo je budoucí kapitán?

Jeden šéf, pár pomocníků, nějaký ten zlobivec, introvert, vědátor… Tak už to bývá, žádné mužstvo není složené z totožných článků – fotbalovou Spartu, mistra ligy, nevyjímaje. „S každým klukem mám nějaký svůj příběh," říká Tomáš Sivok, někdejší kapitán Letenských, nyní pravá ruka sportovního ředitele Tomáše Rosického. „Beru je jako moje děti, ty mně taky doma říkají, že jsem někdy moc přísný. Vždycky jsem ale měl rád jako hráč metodu cukru a biče. Můžeme se bavit, ale musíme dodržovat nastavená pravidla," upozorňuje muž, který je v kabině den co den a deníku Sport okomentoval jednotlivé členy kádru dánského trenéra Briana Priskeho.

Peter Vindahl (26) Liga: 33 zápasů/12 čistých kont „Ještě nikdy jsem nezažil člověka, který by byl tak jiný na hřišti a mimo. Peter občas na placu řve jako blázen, dává najevo emoce, staví se za tým. A v kabině se snad ani neusměje. Tváří se pořád stejně, já rád říkám, že jako sériový vrah. (směje se) Myslím si, že ten rozdíl potřebuje. Kdyby se choval v bráně jako v soukromí, tak by nikdy nebyl tak dobrý gólman. Poznal jsem, že je to hodně chytrý kluk." Vindahl: skvělé reflexy i rozehrávka. Ale co vyrážení a Achillova pata při vybíhání?

Vojtěch Vorel (27) Liga: 2/2 „K němu mám speciální vztah, protože jsme spolu byli už v Budějovicích. Je to velký sparťan, kluk, který drží kabinu. Byl mezi těmi, co nejvíc tahali oslavy. Ještě v pátek jsem ho po středečním finále potkal na Strahově v zápasových stulpnách. Jsem rád, že máme takové brankáře, každý nám přinesl jeden pohár. Kdyby se něco stalo Peterovi, máme jistotu. Nemá to jednoduché, nechytá tolik, ale s Brianem s ním mluvíme.“ Vojtěch Vorel odchytal pohárové derby na Slavii • Foto Pavel Mazáč / Sport

Asger Sörensen (27) Liga: 25 zápasů/1 gól/0 asistencí „Asgy je obrovská postava, která se tady hned adaptovala. Je to profík, pro fotbal klidně umře. Od Rosy byl majstrštyk, že ho dokázal přivést za takové peníze. Beru ho do balíčku Seveřanů, kluci jsou si podobní. Není žádný velký extrovert, ale zase není takový introvert jako Kaan. Vyhovuje jim naše kultura, jsou nám podobní. A také se jim líbí v Praze, město je pro nás velká výhoda.“ Asger Sörensen na tréninku oznámil: Kluci, zůstávám! • Foto Pavel Mazáč / Sport

Patrik Vydra (20) Liga: 8/1/1 „Říkám to furt, pro mě je to budoucí kapitán Sparty. Už teď velká osobnost, vítězný typ, ale my tady chceme jen takové kluky, potřebujeme vítězné typy. Přiznejme, že mu úplně nesedí systém hry, vyrůstal jako záložník ve trojici ve středu, v tom je famózní i v reprezentaci. Možná pro něj bude dobrá cesta vyhrát se na hostování, vrátit se a pak se ještě více chytnout tady.“ Patrik Vydra v dresu pražské Sparty • Foto Pavel Mazáč / Sport

Filip Panák (28) Liga: 30/1/0 „Můj miláček. Já jsem měl také problémy s kolenem, ale tohle? Všimněte si, že se odráží jen z jedné nohy. Říkám mu: Ty jsi génius, hraješ Evropskou ligu, máš pohár a titul s jednou nohou. Kdyby byl zdravý, hraje v top lize středního záložníka, takový má přehled. V tréninku má úlevy, vynechá třeba dva v týdnu a má individuální program. Občas ho brzdíme, chce jít do zápasu, ale my ho potřebujeme pošetřit." Nejlepší hráč ligy, Beckenbauer z Letné. Tak proč ho Šilhavý ignoruje?

Ladislav Krejčí (25) Liga: 26/8/7 „S ním se furt handrkuju, že jsem byl nejmladší kapitán Sparty. A on mi na to řekne: No, já jsem nejmladší kapitán Sparty, co má dva tituly. Jenže on je ve svém věku úplně jinde, než jsem byl já. Fotbalově je top, to mi nikdo nevymluví, ale hlavně má faktor X, ten gen, co do kluků chceme dostat. Jestli v létě odejde, nemůžeme ho chtít nahradit. Nikdo druhý takový není. Je výjimečnej hráč i člověk, hrozně si ho vážím." Karviná - Sparta: Krejčí nádhernými nůžkami zavěsil za Holce! 0:1

Martin Vitík (21) Liga: 27/4/0 „Další budoucí kapitán Sparty, stejně jako Vydrys moje dítě. Doufám, že tady zůstane i po této sezoně. Ohromně se posunul, dřív mu chyběla struktura hry. Rozběhl se s míčem, oni ho nahnali k lajně a on to kopl do autu. Teď je vidět, že má skvělé vyvezení balonu, jen mu říkám, že před přihrávkou musí trochu zpomalit. Když zůstane zdravý, jednou bude v top klubu." To nejcennější, co Sparta má: kdo sleduje univerzálního vojáka Vitíka?

Angelo Preciado (26) Liga: 13/1/2 „Amigo je legenda. (směje se) Je skvělej, pořád pozitivní. S jeho angličtinou je to horší, musí se s ním pomalu, ale má učitelku. Udělal nějaké průšvihy, ale my jsme byli podobní. Dostal pokutu, musíte ho vyhubovat. Po červených kartách jsme s ním měli pohovor a řekli jsme mu: Teď budeš čtyři týdny trénovat a vrátíš nám to na konci ligy. Ještě tě podržíme. Když se to stane potřetí, tak už to bude průser." Volnomyšlenkář s pestrými centry pro Evropu. Co je jeho achillova pata?

Markus Solbakken (23) Liga: 12/0/0 „Super hráč, uvidíte. Pochází z dobré rodiny, taťka je trenér norského nároďáku. Trošku se srovnává s českou tvrdostí a agresivitou, ale my klukům vždycky dáváme půlrok, aby se adaptovali. V létě přijde jeho čas. Pro něj je těžké, že poprvé v životě nehraje pravidelně, ale v jeho věku to tak měl akorát Rosický. My ostatní jsme museli vyrůstat, porvat se s tím. Od léta by se měl rozjet.“ Markus Solbakken komunikuje se spoluhráči v prvním zápase za Spartu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kaan Kairinen (25) Liga: 28/2/6 „Další obrovský profík. Před finále poháru v Plzni ho vidím, jak do sebe cpe jogurt, ty jí teď pořád. Říká mi: To je kvůli tomu, aby se mi hojila zlomená kost. Musí! První půlrok se také rozkoukával, ale teď je pro nás klíčový. Nemá takovou rychlost, nahrazuje to tím, že vidí věci, které ostatní nevidí. Víte, že je poloviční Turek? Ale nechová se tak – je to prostě Fin." Sparta - České Budějovice: Kairinen krásným obstřelem překonal Šípoše, 1:0!

David Pavelka (33) Liga: 6/1/0 „Podobný kluk jako Honza Mejdr, který má věci srovnané, je zodpovědný. Moc dobře ví, jaká je jeho role v mančaftu. Když ale v sezoně nastoupil, v pohodě zápasy zvládl. V kabině je důležitý, drží to tam, vloni byl podobný Ondra Čelůstka. David se rozhodne až po sezoně, jestli bude chtít pokračovat jako hráč, fotbalově na to furt má.“

Lukáš Sadílek (28) Liga: 32/1/3 „Pro mě top transfer z české ligy. Není střelec jako Šulo, nemá techniku jako Kaan, ale prostě ho chceš mít v týmu. Jednou nehraje, neurazí se. Přijde druhý den, jde tam na deset minut a nechá tam srdce. Mám rád kluky, co umí na hřišti i při oslavě, což on zvládá. Na hřišti se kousne, je to válečník, na nic se nevymlouvá. Na konci sezony se to zase ukázalo, jak byl důležitým členem základu." Sparta - Bohemians: Sadílek přesnou ranou propálil Reichla, 2:0!

Jan Mejdr (29) Liga: 6/0/1 „Obrovský profík, voják. Tu největší roli ve Spartě si splnil vloni, když odehrál opravdu hodně zápasů. S příchodem Angela se nejdřív dostal do pozice dvě a až tři, pak tři. Ale chtěl tady zůstat, byl skoro pořád pozitivní, což úplně vždycky nejde, to víme. Je aktivní na sociálních sítích, já mám jen svůj tajný instagram, ale tam ho sleduju. Takhle jsem s ním procestoval Bali, bylo to super. Mejdži je inspirativní člověk.“

Qazim Laci (28) Liga: 27/1/7 „Pro mě je to chameleon. Chvilku je Kypřan, chvilku Turek, pak Albánec, pak mluví francouzsky. Pochází z obyčejné rodiny. Na tom klukovi poznáš, že se musel prokousávat, je vděčný, že se dostal z druhé francouzské ligy do Sparty. Chyběli nám emoční hráči, proto jsme ho brali. Nedávno přišel do kabiny Franta Čupr rozdat prémie, on vstal, všechny ztišil: Podal mu ruku, řekl hello, boss. Tohle umí. (směje se)“

Jakub Pešek (30) Liga: 20/2/1 „Máme velkou konkurenci, proto to nebylo po těžkém zranění na základní sestavu. Ani se o tom nechtěl moc bavit, je spíš introvert. Ale do té české kabiny patří, prošel si Libercem, Českými Budějovicemi. Myslím, že to od léta zase rozbalí, na to zranění už zapomene, ale zatím nevíme, kde to bude.“

Tomáš Wiesner (26) Liga: 28/3/3 „Největší profík ve Spartě. Má nějaké ty brýle na spaní, používá i další pomůcky, ani nevím, na co všechno jsou. Pro mě je to hráč do zahraničí – má rychlost, výbušnost, dovednosti. Jenže to tolik nedává v hlavě. Nad vším hrozně přemýšlí, brzdí ho tlak, který je na něj velký. Někdy moc vymýšlí, pak mu říkám: Hraj jednoduše. I po Angelově příchodu si zahrál hodně, trenéři potřebují, aby měli tihle kluci šťávu." Sparta - Slovácko: Wiesner vynikající bombou zvýšil na 2:0!

Jaroslav Zelený (31) Liga: 22/1/2 „Jaderný fyzik, nejchytřejší kluk, je úplně jinde, IQ má podle mě tak 200. Všechno si přečte, ale stejně nikdo nepozná, co si vlastně myslí. (směje se) Jsou velká dvojka se Sáďou, pořád spolu. Jeho výhoda je univerzálnost, zahraje na kraji, uprostřed, stopera. Technicky je génius. Říkal jsem mu: Zelí, víš, že stoper může odkopnout balon? Ne, on je jako Pany, na penaltě to zašlápne a rozehraje." Zelený: „Priskeho Chovanec" a nepochopený flegmatik, co narazil v Edenu

Matěj Ryneš (22) Liga: 28/1/3 „Čistej kluk z Horní Planý, kousek od nás. Kvůli tomu mu dávám hroznou čočku. (směje se) Když přišel z hostování v Hradci, měl k základu z mladých nejdál a pak přeskočil Vydryse i Karu. Pomáhá mu, že je typ člověka, který nad tím moc nepřemýšlí. Má herní inteligenci, umí dát přihrávku, vystrčí si tu prdel, má šílenou střelu. Neumí hlavičkovat, to je pravda. My jsme uměli, ale tihle kluci zase umí líp fotbal." Rána, jako když kopne kůň. Bude flegmatik Ryneš následovat do světa Juráska?

Victor Olatunji (24) Liga: 30/3/2 „Poctivý kluk, trénuje na sto procent. Ale musím říct, že ještě pořád nedokáže využít svou postavu. Já mít takovou muskulaturu, tak jsem nejlepší útočník ve střední Evropě. (směje se) Má sílu, rychlost, ale ještě s tím neumí tolik pracovat. Jede ve vlnách, dá důležité góly jako s Teplicemi nebo v poháru na Slavii, a pak má tři zápasy, kdy se nepotká s míčem. Od léta od něj čekám velké věci." Sparta - Liberec: Olatunji oklamal Chaluše a přehodil Bačkovského! 2:0

Jan Kuchta (27) Liga: 32/17/7 „Farmář v holinách, to je Kuchťák. Měli jsme spolu pár zajímavých výstupů. On pak přijde, uvědomí si, že udělal chybu. Já mu říkám: Honzíku, víš, že tě mám rád, ale mně je jedno, že dáš tři góly v zápase. Ty, Sörensen, Birmančevič musíte jet pořád na plný plyn. Když uvidí mladí kluci, že to tak není a já bych vás nevy…, tak začnou dělat to stejné. Poznám, kdy je na něj potřeba vlítnout, aby se probudil." Mladá Boleslav - Sparta: Čtvrtý gól Kuchty po senzačním Krejčího zpracování! 0:4

Adam Karabec (20) Liga: 21/4/3 „Karinka. Všichni si říkáme, že už by to měl ukázat. Když se hraje čtyři na čtyři nebo se trénuje zakončení, je úplně jinde. Jak to tam uklízí… Ale pořád to nedokáže rozbalit. Myslím, že úplně nevyužívá svůj potenciál, protože mu odmalička každý říká, jak je skvělý hráč, vy to píšete, rodiče za ním stojí." Leklá ryba, kterou probere jen léčba šokem. Rozkvetl by Kara v cizině?

Indrit Tuci (23) Liga: 9/0/0 „Hrozně chce, na nic se nevyflákne, rozhodně mu to není lhostejné. Bohužel, vycházelo na něj, že nastupoval z kraje, z křídla nebo desítky, jak tomu někdy říkáme. Přitom má podle mě v mančaftu nejlepší hru zády k bráně. Bavím se s ním, říkám mu, že se jeho pozice třeba v létě změní. Až dostane možnosti na klasické devítce plus si bude seskakovat dolů, bude to pro něj ideální.“

Veljko Birmančevič (26) Liga: 32/16/11 „Pořád se s klukama handrkuju, že jsem nejlepší. Porazím je v břevínkách – a to ještě v keckách. V posilovně máme basketbalový koš, my dva s Birmou jsme v tom nejlepší. Nedávno jsem ho úplně sesekal a on ten koš rozmlátil. Zajímá ho jen vítězství a fotbal. Nepije, nikam nechodí, je jen doma s manželkou. Na trénink přijde hodinu a půl před, odchází hodinu a půl po

Lukáš Haraslín (28) Liga: 29/12/5 „Geniální, z útočných hráčů má nejlepší zakončení. Vidím to, když děláme postové tréninky. Je to s ním trochu napůl – někdy je skvělý, jindy si stěžuje: Tohle mě bolí, on mě kopnul. (směje se) Pro nás je to rozdílový hráč, což on si velmi dobře uvědomuje. Měl jsem se třemi kluky, co hrají vepředu, pár výstupů, musí plnit nastavené věci. Když se nebude vracet, přerazím ho vejpůl. Chybu udělat můžou, ale nesmí se na nic vysrat.“ Haraslín: Pády? Ať si to lidi jdou zkusit. Titul vyhrálo Priskeho mistrovství Video se připravuje ...