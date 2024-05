Ve Slavii neprodloužím! Kinský řeší budoucnost, ptají se Italové, jedná s...

Za rok mu končí ve Slavii smlouva, budoucnost v Edenu však Antonína Kinského nečeká. Reprezentant do 21 let chce chytat, což mu duo Jindřich Staněk, Aleš Mandous nedopřeje. Takže se řeší, co s nadějným gólmanem dál. Kontrakt neprodlouží. V Česku je nejvážnějším zájemcem Liberec, kde by se Kinský opět potkal s Radoslavem Kováčem. Nabídku poslal a jedná se. Dosti komplikovaně. Do Pardubic na něj ovšem jezdili i zástupci zahraničních klubů, především z Itálie.