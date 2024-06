Koho Slavia sleduje: duo z Plzně, alternativa za Douděru i mladíci

Video se připravuje ... Jsou na sešívaném radaru. To nutně neznamená, že by v Edenu už chystali peníze na konkrétní nabídky, přesto Slavia určité hráče sleduje, skautuje a projevila o ně mírný zájem. U dvojice opor z Plzně by měla hodně těžkou práci, to samé platí pro Ondřeje Lingra. V posledních dnech a týdnech se ale začalo v klubu mluvit i o triu hráčů z Moravy a Slezska. Kdo podle informací deníku Sport a webu iSport.cz figuruje na seznamu potenciálních posil?

Tomáš Chorý Post: střední útočník Věk: 29 let Ligová bilance: 30 zápasů, 12 gólů, 5 asistencí Je známo, že Slavia chce posílit sílu ve vzduchu, především ve vápně soupeře. Na koho jiného tak upřít zrak než na nejvyššího útočníka v lize, který dokázal zářit i na evropské úrovni? Plzeňský tahoun se navíc výrazně zlepšil v mezihře. Cesta Chorého do Edenu by ale byla složitá a zřejmě i nákladná. V klubu nepanuje shoda na jeho vhodnosti, Slavia by navíc musela počítat s odporem části fanoušků, kteří nemají vysokého forvarda v lásce. Tomáš Chorý se trefil proti Spartě • Foto Pavel Mazáč / Sport

Patrik Blahút Post: pravý wingbek Věk. 26 let Ligová bilance: 15 zápasů, 0 gólů, 1 asistence Celkem překvapivé jméno, které se ve Slavii dle informací Sportu minimálně probírá a skautuje. Slovenský krajní hráč teprve v týdnu nastálo přestoupil do Slovácka, za správnou cenu by se ale mohl posunout dál. Čím Pražanům imponuje? Zalíbil se ve vzájemném zápase, zaujal svou nadstandardní rychlostí, díky které by se mohl stát ideální alternativou na lavičku za Davida Douděru. Michalu Tomičovi, který rovněž dorazil do Edenu ze Slovácka, na jaře odešla forma. Slováckého Patrika Blahúta sleduje Slavia • Foto ČTK / Glück Dalibor

David Moses Post: střední záložník Věk: 20 let Ligová bilance: 23 zápasů, 0 gólů, 0 asistencí Nevelkého vzrůstu, ale přesto velice fyzický a soubojový hráč do středu zálohy. Není divu, že Nigerijec z Karviné už láká zájemce z vyšších pater tabulky. Na Plzeň či Slavii by to možná byl až příliš velký skok, protože má za sebou Moses teprve premiérovou sezonu v první lize a často se nevyhne zbytečné chybě, i tak ho oba kluby sledují. Ve hře je pro Slavii určitě koupě s následným okamžitým hostováním. Defenzivní univerzál David Moses už zaujal i větší kluby než Karvinou • Foto ČTK

Robin Hranáč Pozice: stoper Věk: 24 let Ligová bilance: 32 zápasů, 3 góly, 2 asistence Čerstvě vyhlášen nejlepším obráncem sezony, nominován na EURO, za sebou dominantní výkony jak na ligové scéně, tak na evropské. Hranáč bude v létě žádaným zbožím. Kromě zahraničních klubů se ale bude zajímat i Slavia, realizačnímu týmu „sešívaných“ rychlý stoper naprosto učaroval. Líbí se i představa, že by navázal na spolupráci s Tomášem Vlčkem z Pardubic. Pro Pražany jde spíše o sen než o jasný cíl, Plzeň nalepí na obránce astronomickou částku. Zvlášť pro rivala. Plzeňský obránce Robin Hranáč • Foto Michal Beránek (Sport)

Alexandr Bužek Post: střední záložník Věk: 19 let Ligová bilance: 27 zápasů, 1 gól, 3 asistence Sestup Zlína znamená ztrátu talentu. Tím největším je Tom Slončík, tuto sezonu ale začal vystrkovat růžky i další mladík. Střední záložník Bužek má na svůj věk skvělé fyzické parametry, je hodně nepříjemný v soubojích, ale dokáže prodat i svou techniku. Proto se i on objevil na „sešívaném“ radaru. Druhá liga už by pro mládežnického reprezentanta byla rozhodně malá. I on by ale zřejmě potřeboval větší herní praxi na hostování. Slavia má na radaru zlínského mladíka Alexandra Bužka • Foto Pavel Mazáč / Sport