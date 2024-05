Slavia loví ve Zlíně! Bere talent. Jiného mladíka má Plzeň, co další změny?

Dalo se čekat, že zrovna tyhle dva teenagery Zlín po pádu o patro níž neudrží. Transfer Toma Slončíka, autora pěti ligových branek, do Plzně, se řeší už několik týdnů a je těsně před uzavřením. Dohodu by nemělo nic zhatit. Následovat ho bude Alexandr Bužek, další objev nepovedené sezony. Ten se hodně zalíbil slávistickému kouči Jindřichu Trpišovskému a celý obchod se podařilo zrealizovat.

Byť pro některé členy vedení vicemistra není Bužek dostatečně velké jméno, realizák „sešívaných“ si jeho příchod nakonec prosadil. Mladý středopolař byl na jaře oporou Zlína (celkem 27 zápasů/1 gól), pod Bronislavem Červenkou patřil jednoznačně do základu. Dokáže zahrát „šestku“ i „osmičku“, je všestranně vybavený. Udělal obrovský progres. Na základ ve Slavii by to nejspíš zatím nebylo, i proto je v plánu ponechat ho na Moravě, aby táhnul mužstvo ve druhé lize za návratem mezi elitu. Na trvalý přesun do Prahy má dojít za rok.

Další změny? Končí nigerijský útočník Kenneth Ikugar, o něhož má zájem