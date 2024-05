Baník řeší posily do všech řad, láká i na Evropu. Kdo by mohl dorazit?

Na tohle čekali. Na to, aby kromě fanoušků a solidních finančních podmínek lákali potenciální posily i na evropský pohár. Teď je to tady. Členové sportovního úseku Baníku se mohou při jednáních ohánět vstupenkou do druhého předkola Konferenční ligy. „Je potřeba zkvalitnit tým, hledat budeme hráče do všech řad,“ hlásí trenér Pavel Hapal. A taky že ano! Přinášíme jména hráčů, se kterými je Ostrava podle informací deníku Sport a webu iSport.cz ve větším či menším kontaktu.

Nejprve to zásadní. Ewerton (27). Má za sebou bodově nejplodnější sezonu v kariéře (14+5), je jasné, že bude na Bazalech letním tématem číslo jedna. Stejně jako byl v zimě či stejně jako byl dřív Srdjan Plavšič. Brazilci končí za rok v Edenu smlouva, jeho budoucnost se musí vyřešit v následujících týdnech. Do zimy, kdy už by mohl podepsat jinde, se čekat nebude.

„Když dostane nějakou zajímavou nabídku do zahraničí, tak to asi neovlivníme. Ale já pořád věřím v to, že pokud by měl zůstat v české lize, bude v Baníku Ostrava. On se tady cítí výborně, fanoušci ho milují. Je to pro nás klíčový a rozdílový hráč, i když někdy mu trpíme věci, které by mu možná ve Slavii neprošly,“ říká trenér Pavel Hapal.

Slezané se však nechtějí spoléhat a upnout na to, že s Jihoameričanem dojde k dohodě. Kádr musí nabobtnat tak či tak, neboť lukrativní laso může přijít na Tomáše Riga nebo Abdullahiho Tanka. Z těchto důvodů se řeší další varianty. „Možná přijdou i nabídky, které se nebudou dát odmítnout, takže na to budeme reagovat. Musíme vytvořit konkurenční prostředí a na stranách posílit, snad se nám to podaří,“ doufá kouč.

Majitel Václav Brabec, jenž v šatně po postupu prohlásil, že jde o jeho fotbalově nejšťastnější den v životě, je připraven opět investovat. A taky je ready příznivcům oznámit, že se chce ekonomicky podílet na výstavbě nového stadionu na Bazalech. Ke schůzkám a zákulisním debatám posloužila