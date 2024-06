Skalák o Dynamu: Teď je řada na klubu. V kabině jsme si půjčovali

Den před odjezdem na dovolenou z něj spadly nejhorší stresy a starosti. Náročná sezona, jakou Jiří Skalák (32) nezažil ani v bojích o postup do Premier League v Anglii, na budějovickém Dynamu nechává mlhu nejistoty. Jak situaci vnímá jeden z nejzkušenějších člen kádru? „Pro hráče je to úleva, teď se musí vyřešit ta druhá stránka,“ říká k dění v jihočeském klubu. Intenzivně se řeší nejistá ekonomická situace, nesplacené výplaty a odchody klíčových hráčů.

Co se ve vás odehrává den po udržení první ligy pro Dynamo?

„Není nám jedno od ledna, co s klubem bude. Teď jsou ve mně pocity takové, že na jedné straně obrovská úleva, když jsme to dokázali. Pro mě osobně je to malý zázrak po tom všem, jak nás každý od ledna odepisoval, kdy jsme byli o čtyři body poslední. Cílem byla baráž, každý zápas jsme hráli o fotbalový život. Psychicky to bylo pro všechny náročné. Pro nás hráče je to úleva, teď se musí vyřešit ta druhá stránka. Na řadě je klub, aby se něco změnilo, aby klub mohl fungovat.“

Stojíte za slovy Jiřího Kladrubského, který po úspěšné baráži v Táboře mluvil o špatné situaci v klubu a dluhům vůči kabině?

„Řeknu to takhle. Trenéři i kabina jsme se dali dohromady, byli jsme na jedné lodi, táhli za jeden provaz, snažili jsme se o okolní věci nestarat, nezabývat se jimi. Bylo to náročné na hlavu. Co nastane teď, je v řešení. Jako hráči jsme udělali naši část, uvidíme, co bude. Určitě není nic příjemného, co jsme zažívali.“

Dluží tedy klub hráčům na výplatách?