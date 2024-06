Prodlouží Hapal v Baníku? Mikloško by chtěl, nabídl mu smlouvu

Trenér Pavel Hapal by měl pokračovat u fotbalistů Ostravy. Čtyřiapadesátiletý kouč má v Baníku smlouvu do konce června, ale vedení pravděpodobně uplatní opci a kontrakt s ním prodlouží. Na klubovém webu to řekl sportovní ředitel Luděk Mikloško.

Hapal s Ostravou skončil čtvrtý a po čtrnácti letech dovedl tým do evropských pohárů. Baník bude hrát druhé předkolo Evropské konferenční ligy. Někdejšímu trenérovi slovenské reprezentace, který předloni v říjnu vystřídal Pavla Vrbu, ale končí smlouva.

„Má v ní klauzuli, že pokud v sezoně 2023/24 skončí do šestého místa, klub může uplatnit opci. A já už jsem mluvil o tom, s jakými cíli a s jakým rizikem jsme do nové sezony vstupovali, čím vším si mužstvo loni v létě prošlo. To, co se v této sezoně podařilo, je z mého pohledu nad očekávání. A proto jsme se rozhodli Pavlu Hapalovi prodloužení smlouvy nabídnout. Věřím, že se nám podaří všechno brzy doladit a definitivně podepsat,“ uvedl Mikloško.

Ostravští fotbalisté jsou do poloviny června na dovolené. Příprava jim začne 17. a 18. června zátěžovými testy, první trénink je čeká 19. června.